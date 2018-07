Goffin valt uit top 10 na vroege Wimbledon-exit, Mertens behoudt 15de stek XC

16 juli 2018

09u06

Bron: Belga 0 Tennis Novak Djokovic staat opnieuw in de top tien van de wereldranglijst in het mannentennis. Na zijn vierde titel op Wimbledon wipt de Serviër van de 21e naar de 10e plaats. De voormalige nummer 1 staat een positie boven David Goffin, die na zijn verlies in de eerste ronde van 9 naar 11 zakt.

Het is van oktober 2017 geleden dat Goffin geen deel meer uitmaakt van de top tien. De Zuid-Afikaan Kevin Anderson, verliezend finalist in Londen, wint drie posities en staat vijfde. De Spanjaard Rafael Nadal blijft de ATP-ranking aanvoeren voor de Zwitser Roger Federer (tweede), de Duitser Alexander Zverev (derde) en de Argentijn Juan Martin del Potro (vierde).

Ruben Bemelmans, goed voor de tweede ronde op Wimbledon, levert negen plaatsen in. De Limburger zakt naar de 113de positie.

Kerber wordt vierde op WTA-ranking, Mertens behoudt vijftiende plaats

Angelique Kerber ziet haar titel op Wimbledon vertaald in zes plaatsen winst op de wereldranglijst. De Duitse staat vierde. Elise Mertens blijft 's werelds nummer 15.

Kerber versloeg zaterdag in de finale Serena Williams. De Amerikaanse, bezig aan een comeback nadat ze moeder werd, stijgt liefst 153 plaatsen en wordt 28ste. De Roemeense Simona Halep voert het klassement nog steeds aan voor de Deense Caroline Wozniacki. De Amerikaanse Sloane Stephens (+1) maakt de top drie vol.

Garbine Muguruza was titelverdedigster op Wimbledon maar verloor al in de tweede ronde van Alison Van Uytvanck. De Spaanse zakt van 3 naar 7. Van Uytvanck, die voor het eerst de achtste finales haalde in Londen, stijgt zeven plaatsen naar nummer 40. Ze wipt over Kirsten Flipkens, die naar nummer 49 (-4) zakt. Yanina Wickmayer, goed voor een plek in de derde ronde, keert als 95ste (+6) terug in de top honderd.