Goffin valt na 1.280 dagen uit top 20 Filip Dewulf

31 oktober 2018

Volgende maandag is het zover, dan staat David Goffin voor het eerst sinds 4 mei 2015 niet meer in de top 20 van de wereld. Door het wegvallen van zijn punten van Paris-Bercy en de Masters in Londen (890) komt de Luikenaar al minstens op plaats 21 terecht en daar hij zich door zijn afwezigheid (elleboogblessure) zich niet kan verdedigen, kunnen daar nog enkele plaatsen bijkomen. Goffin is bezig aan de laatste van zijn drie weken vakantie en zou normaliter vanaf maandag aan de voorbereiding van 2019 moeten beginnen. Dat doet hij met vernieuwde goesting en ambitie. Aangezien hij sowieso in de top 32 van de wereld blijft, zal hij dat ook nog als reekshoofd doen op de Australian Open. Zo blijft de schade enigszins beperkt. Toch zal het voor onze landgenoot even slikken zijn als hij maandag, na 1.280 dagen of bijna drie jaar en half jaar, niet meer tussen de beste 20 spelers ter wereld staat.