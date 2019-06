Goffin tuimelt voor het eerst sinds september 2014 uit top-30 van wereldranglijst Redactie

10 juni 2019

09u23

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin tuimelt van de 29e naar de 33e plaats op de nieuwe wereldranking in het mannentennis. Het is van september 2014 geleden dat de Luikenaar niet in de top-30 staat.

De 28-jarige Goffin werd op Roland Garros na een verdienstelijke wedstrijd uitgeschakeld door Rafael Nadal in de derde ronde. Daarmee ging hij er een ronde vroeger uit dan in 2018, wat de Luikenaar ATP-punten kostte. Eind 2017 stond Goffin nog zevende, zijn hoogste notering tot dusver.

Helemaal bovenaan het klassement verstevigt Novak Djokovic zijn eerste plaats. De Serviër heeft bijna 5.000 punten voorsprong op Nadal. De Spanjaard veroverde gisteren zijn twaalfde titel op het gravel in Parijs na winst in de finale tegen Dominic Thiem. De Oostenrijker blijft vierde, na de Zwitser Roger Federer. Die was er voor het eerst sinds 2015 weer bij aan de Porte d'Auteuil en sneuvelde in de halve finale tegen Nadal. De Duitser Alexander Zverev maakt de top vijf vol.

Twee spelers tuimelen uit de top tien: Juan Martin del Potro (van 9 naar 12) en John Isner (van 10 naar 11). Hun plaatsen worden ingenomen door Karen Khachanov (van 11 naar 9) en Fabio Fognini (van 12 naar 10). Iets lager op de ranking maakt Stan Wawrinka, kwartfinalist, een mooie sprong van negen plaatsen naar nummer 19.

Ruben Bemelmans verliest zijn status van tweede Belg in het klassement. De Limburger haalde vorig jaar de tweede ronde in Parijs maar was er deze keer niet bij. Hij levert 23 plaatsen in en zakt naar 185. Kimmer Coppejans (166e, +12) en Arthur De Greef (179e, +2) gaan hem voorbij. Steve Darcis (239e) boekt een kleine winst.

Goffin opent tegen Spaanse qualifier in Rosmalen

Goffin start deze week overigens zijn grasseizoen met het toernooi van Rosmalen (635.750 euro). Hij speelt er in de eerste ronde tegen de 20-jarige Spaanse qualifier Alejandro Davidovich Fokina (ATP 129). Het wordt hun eerste onderlinge duel.

Bij winst neemt Goffin, die het vijfde reekshoofd is, het in de achtste finales op tegen de Australiër Matthew Ebden (ATP 66) of de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 45). Het is van 2015 geleden dat de Luikenaar erbij is op het Nederlandse gras. Toen verloor hij de finale van de Fransman Nicolas Mahut. De Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) is het eerste reekshoofd. De Fransman Richard Gasquet (ATP 42) verdedigt zijn titel.