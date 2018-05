Goffin treft Nederlander Haase in tweede ronde in Madrid en opent zijn grasseizoen op Queen's Redactie

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) kent zijn tegenstander in de tweede ronde van het Masters 1.00-toernooi in Madrid (gravel/6.200.860 euro). Onze landgenoot treft de Nederlander Robin Haase (ATP 44), die in zijn eerste ronde in twee korte sets (6-2 en 6-0) de maat nam van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 21). Goffin, het achtste reekshoofd in de Spaanse hoofdstad, was vrij in de eerste ronde.

Voor de 31-jarige Haase was het zijn eerste zege op gravel dit jaar. Hij ging er eerder in de eerste ronde uit op de toernooien in Marrakech, Monte Carlo en Estoril. Chung, die tien jaar jonger is dan Haase, haalde in januari nog de halve finales op de Australian Open.

Het wordt het vijfde duel tussen Haase en Goffin. De Nederlander won enkel het laatste ontmoeting in het Zwitserse Gstaad vorig jaar, tevens het enige duel op gravel. Goffin won in Miami (2013), Doha en Rotterdam (beiden 2017), telkens op hardcourt.

Bij winst wacht voor Goffin in de derde ronde mogelijk een confrontatie met Novak Djokovic (ATP 12), het tiende reekshoofd.

Goffin opent grasseizoen voor het eerst in drie jaar op Queen's

Het ATP-toernooi van Queen's (18-24 juni) heeft dinsdag zijn hoofdtabel bekendgemaakt. David Goffin neemt voor het eerst sinds 2015 deel. Met ook nog Rafael Nadal (ATP 1), Grigor Dimitrov (ATP 4), Marin Cilic (ATP 5), Juan Martin Del Potro (ATP 6) en Kevin Anderson (ATP 8) kent het toernooi een mooi startveld.

Voor Goffin is het zijn eerste deelname op Queen's sinds hij er in 2015 in de tweede ronde uit ging tegen de Fransman Gilles Simon. Een jaar eerder sneuvelde hij er ook in de tweede ronde. Vorig jaar liep Goffin een enkelblessure op op Roland Garros en moest hij het grasseizoen aan zich voorbij laten gaan. In 2013 en 2016 koos hij voor het Duitse Halle om zich voor te bereiden op Wimbledon.

Andy Murray (ATP 39), vijfvoudig winnaar, zal eveneens deelnemen aan het toernooi. De Schot zal zijn wederoptreden normaal gezien maken in het Nederlandse Rosmalen (11-17 juni). Hij werd in januari nog geopereerd aan de rechterheup. Zijn laatste officiële wedstrijd dateert van zijn verloren kwartfinale op Wimbledon vorig jaar.

Zanevska moet meteen inpakken in Cagnes-sur-Mer

Maryna Zanevska (WTA 150) heeft haar eerste ronde op het ITF-toernooi in het Franse Cagnes-sur-Mer (gravel/100.000 dollar) verloren. Zanevska moest na één uur en 26 minuten in twee sets (6-3 en 6-3) het onderspit delven tegen de Française Oceane Dodin (WTA 110), die het derde reekshoofd is in eigen land.

Maandag won Zanevska, aan de zijde van de Kroatische Darija Jurak, wel haar eerste ronde in het dubbelspel in Frankrijk. Zanevska en Jurak, samen het derde reekshoofd in het dubbel, wonnen in twee sets (6-4 en 6-4) van de Australische tandem Jessica Moore/Ellen Perez.

Zanevska is de enige Belgische die actief is in Cagnes-sur-Mer.