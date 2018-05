Goffin treft Haase in eerste ronde Roland Garros - Mertens kijkt Lepchenko in de ogen TLB

Goffin treft Haase in eerste ronde, Mertens kijkt Lepchenko in de ogen

David Goffin (ATP 9) neemt het in de eerste ronde van Roland Garros op tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 44). Bij de vrouwen is Elise Mertens (WTA 16) uitgeloot tegen de Amerikaanse Varvara Lepchenko (WTA 88).

Goffin leidt in de onderlinge duels met 4-1. De Luikenaar is de enige Belg die een rechtstreekse plaats op de hoofdtabel heeft. Ruben Bemelmans (ATP 111), die in de derde en laatste kwalificatieronde staat, kan hem nog vervoegen.

Mertens ontmoet met Lepchenko een speelster waar ze nooit eerder tegen speelde. Alison Van Uytvanck (WTA 46) neemt het in de eerste ronde op tegen de Australische Isabelle Wallace (WTA 248). Het wordt het eerste duel tussen beide tennissters. Ook Yanina Wickmayer (WTA 101) moet aan de bak tegen een Australische, zij kijkt Samantha Stosur (WTA 60) in de ogen. Stosur leidt in de onderlinge duels met 4-2. Kirsten Flipkens (WTA 69) tot slot speelt tegen Tatjana Maria (WTA 64). 'Flipper' won vier onderlinge partijen, de Duitse drie.

Ysaline Bonaventure (WTA 132) komt nog in actie in de kwalificaties en staat hier in de derde en laatste kwalificatieronde. Maryna Zanevska (WTA 153) sneuvelde in de kwalificaties tegen Bonaventure.

De spanjaard Rafael Nadal pakte vorig jaar in Parijs de eindzege. Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Letse Jelena Ostapenko

Flipkens staat tegenover Kiki Bertens in kwartfinale

Kirsten Flipkens (WTA 69) zal morgen tegen de Nederlandse Kiki Bertens (WTA 18) spelen voor een plaats in de halve finales op het WTA-toernooi van Nürnberg (gravel/250.000 dollar).

De 26-jarige Nederlandse, titelhoudster en derde reekshoofd in Nürnberg, versloeg de Duitse Mona Barthel (WTA 122) na een duel van meer dan twee uur met 6-7 (2/7), 6-2 en 6-4.

Het wordt de vierde ontmoeting tussen beide speelsters. Flipkens leidt in de onderlinge duels met 2-1. Het wordt voor de twee het eerste onderlinge duel op gravel, een ondergrond die Bertens wel ligt. Ze won haar vijf WTA-titels telkens op gravel. Eerder deze maand verloor ze de finale van de Madrid Open tegen Petra Kvitová.

Flipkens haalde het gisteren van de Argentijnse kwalificatiespeelster Nadia Podoroska (WTA 506) in twee sets: 7-6 (8/6) en 6-2. De 32-jarige Kempense versloeg in de eerste ronde Alison Van Uytvanck (WTA 46).

Flipkens is ook nog actief in de kwartfinales van het dubbelspel. Aan de zijde van de Zweedse Johanna Larsson, met wie ze het tweede reekshoofd vormt, speelt ze tegen de Duitse Katharina Gerlach en haar landgenote Lena Rueffer.

Bonaventure wint Belgisch onderonsje

Ysaline Bonaventure (WTA 132) heeft zich geplaatst voor de derde en laatste kwalificatieronde van Roland Garros. De 23-jarige Bonaventure klopte in de tweede kwalificatieronde in een Belgisch duel Maryna Zanevska (WTA 153) in twee sets: 6-2 en 7-5. De wedstrijd duurde een uur en vijftien minuten.

Bonaventure neemt het voor een plek in de hoofdtabel op tegen de winnares van het duel tussen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 96) en de Amerikaanse Francesca Di Lorenzo (WTA 189). Het zou voor onze landgenote de eerste maal zijn dat ze de eindfase van een grandslam haalt.

Zanevska en Bonaventure zijn de enige Belgen in de kwalificaties bij de vrouwen. Elise Mertens (WTA 16), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Kirsten Flipkens (WTA 69) en Yanina Wickmayer (WTA 101) staan rechtstreeks op de hoofdtabel van het tweede grandslamtoernooi van het seizoen.

Zussen Williams krijgen wildcard voor dubbelspel

Venus en Serena Williams hebben een wildcard gekregen om deel te nemen aan het dubbeltoernooi bij de dames op Roland Garros. Dat blijkt uit de lijst met deelneemsters die werd vrijgegeven.

De zussen gaan op zoek naar een derde eindzege in het dubbelspel op Roland Garros, nadat ze samen op het Parijse gravel de dubbeltitel pakten in 1999 en 2010.

Serena Williams maakt ook in het enkelspel haar rentree in het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. Vorig jaar was ze er niet bij wegens haar zwangerschap. Het voormalige nummer 1 van de wereld, intussen weggezakt naar de 453e plaats op de WTA-ranking, won Roland Garros driemaal (2002, 2013, 2015). De 36-jarige Williams, die dit seizoen nog maar vier wedstrijden afwerkte, is geen reekshoofd en kan dus meteen op een hoog gerangschikte opponente botsen.

