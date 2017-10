Goffin treft Federer in halve finales Bazel: "Ik hoop vooral plezier te hebben" Redactie

Bron: Belga 0 AFP David Goffin. Tennis David Goffin (ATP 10) heeft zich gisteren geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel (hard/1.837.425 euro). In de kwartfinales versloeg de Luikenaar, het derde reekshoofd, het Amerikaanse vijfde reekshoofd Jack Sock (ATP 23) in twee sets. Na 1 uur en 18 minuten gaf het scorebord de 7-6 (8/6) en 6-3 setstanden aan. Volgende horde: Roger Federer, thuisspeler en het nummer twee van de wereld.

"Het was niet evident om zó laat te spelen. Je moest omgaan met het wachten en de vermoeidheid", zei Goffin na de partij. "Uiteindelijk heb ik een behoorlijk sterke wedstrijd gespeeld, vooral met mijn opslag. Mijn return werd ook alsmaar beter in de loop van de wedstrijd en dat heeft mij in staat gesteld om voorsprong te nemen."



Deze namiddag neemt Goffin het in de halve finales al voor de zesde keer in zijn carrière op tegen Roger Federer (ATP 2), die in Bazel een thuiswedstrijd speelt en het toernooi al zeven keer won. De Luikenaar slaagde er nooit eerder in om de voormalige nummer 1 te verslaan. Goffin weet dan ook dat hij voor een uitdaging staat.

"Het zal niet evident zijn, maar ik ga proberen om mijn eerdere ervaringen te gebruiken", zegt de Belg. "Ik heb vandaag kunnen zien dat het publiek hier nog steeds achter hem staat en de tribunes zullen zeker gevuld zijn. Hij is erg gemotiveerd om hier thuis nog eens te winnen." Goffin verzekert echter "het maximum eruit te halen" en "vooral plezier te hebben."

EPA Roger Federer.

Federer klopte eerder op de avond de Fransman Adrian Mannarino (ATP 28) met 4-6, 6-1 en 6-3 in wat hij zelf een "grote strijd" noemt. "Ik kwam niet goed in de match, terwijl hij sterk was, maar ik heb goed gereageerd", zegt de Zwitser, die ook een "heel moeilijke wedstrijd" verwacht tegen Goffin. "Goffin is een uitstekende speler. Hij is in staat om de bal erg vroeg te nemen en heel vloeiend te slaan. Ik ben tegen hem al de confrontatie aangegaan in Bazel en hij heeft hier altijd goed gespeeld. We zullen zien, maar ik weet in elk geval dat ik me van mijn beste kant zal moeten laten zien."



De andere Belg op de hoofdtabel, Ruben Bemelmans (ATP 84), ging in de eerste ronde onderuit tegen Mannarino, het zevende reekshoofd.

