Goffin treft Del Potro in Rome, Van Uytvanck sneuvelt tegen Wozniacki DMM/LPB

16 mei 2018

21u25

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) neemt het morgen in de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi van Rome (4.872.105 euro) op tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 6), het vijfde reekshoofd op het gravel in de Italiaanse hoofdstad. De 29-jarige Del Potro schakelde in de tweede ronde de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 43) in 1 uur en 42 minuten met 7-5, 6-3 uit. Negende reekshoofd Goffin plaatste zich dinsdag voor de achtste finales door de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 73) met 5-7, 6-2, 6-2 te verslaan.

Goffin speelde twee keer eerder tegen Del Potro, telkens op hardcourt. Midden oktober 2016 won de 27-jarige Luikenaar in Shanghai in de eerste ronde met 4-6, 6-3, 7-5. Twee weken later nam Del Potro weerwraak met een 7-5, 6-3 zege in de achtste finales in Bazel.

In de marge raakte vandaag bekend dat Goffin forfait geeft voor het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (482.060 euro), dat zaterdag van start gaat. De Luikenaar geeft de voorkeur aan een weekje rust met het oog op Roland Garros (27 mei-10 juni). Goffin moest het eerste reekshoofd worden in Genève. De Amerikaan Sam Querrey (ATP 12) is nu de hoogst geplaatste speler, voor de Canadees Denis Shapovalov (ATP 29). De organisatoren gaan wel nog naar een nieuwe blikvanger op zoek en denken daarbij aan de Serviër Novak Djokovic (ATP 18) en de Zwitser Stan Wawrinka (ATP 23). Die laatste won de vorige twee edities van het Zwitserse graveltoernooi.

In Deauville voor eerste keer op gras dit seizoen

Na Roland-Garros zal David Goffin deelnemen aan de Deauville Trouville Open (13-16 juni). De Luikenaar vervangt er de Fransman Jo-Wilfried Tsonga (ATP-37), die verstek moest geven door een blessure aan de knie. Dat maakte de organisatie van het enige grastoernooi van Frankrijk woensdag bekend.

De Deauville Trouville Open, die door de Franse ex-tennisser Michael Llodra wordt georganiseerd, maakt deel uit van het Circuit National des Grands Tournois (CGNT). In de eerste fase krijgen de amateurs een kans om zich te kwalificeren voor de eindfase. In de achtste finales (vanaf 13 juni) mengen de professionele tennissers zich.

Naast Goffin zijn de Fransen Edouard Roger-Vasselin, Paul-Henri Mathieu en toernooidirecteur Michael Llodra van de partij. Daar komen nog eens vier tennissers bij. Hun namen worden in de aanloop naar het toernooi bekendgemaakt.

Thiem uitgeschakeld

Dominic Thiem (ATP 8) is uitgeschakeld bij zijn eerste optreden op het Masters 1.000-toernooi in Rome. Het Oostenrijkse zesde reekshoofd, zondag nog finalist in Madrid, verloor in de tweede ronde met 6-4, 1-6, 6-3 van de Italiaan Fabio Fognini (ATP 21). In de eerste ronde was Thiem bye.

Vorige week schakelde Thiem op het gravel in Madrid Rafael Nadal uit in de kwartfinales. In de finale moest hij uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de Duitser Alexander Zverev. In de achtste finales ontmoet Fognini de Duitser Peter Gojowczyk (ATP 53). Daarna volgt mogelijk een confrontatie met Nadal, momenteel het nummer twee van de wereld.

Djokovic wel door

Novak Djokovic (ATP 18) kon zich wel plaatsen voor de achtste finales in Rome. De Serviër klopte de Georgiër Nikoloz Basilashvili (ATP-74) in twee sets: 6-4, 6-2. Door deze zege komt de balans van Djokovic positief te staan. De 30-jarige Serviër won dit jaar zeven keer, terwijl hij zes keer de duimen moest leggen. Toch was het geen makkelijke wedstrijd voor Djokovic. In de eerste set beging hij enkele opmerkelijke missers en moest hij knokken om zijn opslag te behouden in het zevende spel. Toen het 4-4 stond, nam hij de teugels in handen en boekte hij vijf punten op rij.

In de achtste finales staat Djokovic oog in oog met de Spanjaard Albert Ramos Vinolas (ATP 41), die de Amerikaan John Isner (ATP 9) uitschakelde in drie felbevochten sets: 6-7 (5/7), 7-6 (7/2), 7-6 (7/5).

Van Uytvanck sneuvelt tegen Wozniacki

Alison Van Uytvanck (WTA 49) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de achtste finales van het WTA-toernooi in Rome (3.351.720 euro). De Belgische kwalificatiespeelster moest in de tweede ronde haar meerdere erkennen in de Deense Caroline Wozniacki. Het nummer twee van de wereld, tweede reekshoofd op het gravel in de Italiaanse hoofdstad, won in 1u36' met 6-1, 6-4. Van Uytvanck leed haar negende nederlaag van het seizoen. Daar staan veertien zeges tegenover. In februari won de 24-jarige Vlaams-Brabantse het WTA-toernooi van Boedapest (226.750 dollar).