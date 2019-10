Goffin trakteert zichzelf op halve finale tegen Djokovic in Tokio én pakt virtueel ticket voor de Masters XC

04 oktober 2019

13u04 2 Tennis David Goffin (ATP 15) heeft zich probleemloos geplaatst voor de halve finales van het ATP-toernooi in Tokio. De Luikenaar versloeg de Zuid-Koreaan Hyeon Chung (ATP 143) in twee sets: 6-2 en 6-2. Novak Djokovic (ATP 1) wordt de volgende tegenstander van de Belg, die een gouden zaak deed in de race naar de Masters. Hij wipt naar de achtste plaats of een virtuele plek op die ATP Finals.

Het was het vierde onderlinge duel tussen de 28-jarige Goffin en de 23-jarige Chung. Hij versloeg de Zuid-Koreaan eerder in 2017 in Bazel (6-4, 6-1) en in 2016 in Marseille (6-3, 6-1). Chung haalde het in 2017 in Montréal (7-5, 6-3). Telkens was hardcourt de ondergrond, net zoals in Tokio.

Djokovic had in zijn kwartfinale geen enkele moeite met de Fransman Lucas Pouille (ATP 24). Het werd 6-1 en 6-2 na 50 minuten tennis. De tweede halve finale wordt een duel tussen de Amerikaan Reilly Opelka (ATP 53) en de Australische qualifier John Millman (ATP 80). Opelka wipte de Japanse kwalificatiespeler Yasutaka Uchiyama (ATP 136) met twee keer 6-3. Millman was met 6-4 en 6-0 te sterk voor een andere thuisspeler, wildcard Taro Daniel (ATP 127).

