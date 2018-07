Goffin tegen Herbert of Krueger in tweede ronde, Isner spoelt verloren halve finale Wimbledon door DMM

30 juli 2018

06u56

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) neemt het deze week op het ATP-toernooi in de Amerikaanse hoofdstad Washington (hard/1.890.165 dollar) in de tweede ronde op tegen de winnaar van het duel tussen de kwalificatiespelers Pierre-Hugues Herbert (Fra/ATP 78) en Mitchell Krueger (VSt/ATP 217).

Voor derde reekshoofd Goffin wordt dat het eerste toernooi sinds zijn vroegtijdige uitschakeling op Wimbledon. In Washington start hij de voorbereiding op het US Open, het laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat eind augustus in New York van start gaat.

Goffin kreeg overigens vandaag te horen dat hij zijn elfde plek behoudt op de nieuwe ATP-ranking. Ook in de top tien van het mannentennis vallen er geen wijzigingen te noteren. Rafael Nadal blijft nummer een van de wereld, voor de Zwitser Roger Federer en de Duitser Alexander Zverev.

Mertens tegen Riske of Kratzer in tweede ronde in San José

Elise Mertens (WTA 15) neemt het deze week in de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Amerikaanse San José (hard/799.000 dollar) op tegen de winnares van het duel tussen Alison Riske (WTA 67) en Ashley Kratzer (WTA 251).

De 22-jarige Mertens, vierde reekshoofd, is vrij in de eerste ronde. De Belgische nummer een start er haar voorbereiding op het US Open, het vierde en tevens laatste grandslamtoernooi van het seizoen dat eind augustus in New York van start gaat. Op Wimbledon geraakte Mertens niet verder dan de derde ronde. Toen ging ze eruit tegen de Slovaakse Dominika Cibulkova.

Isner verlengt titel in Atlanta

John Isner (ATP-9) heeft zijn titel verlengd in Atlanta (Georgia). In een heruitgave van de finale van vorig jaar versloeg de 33-jarige Amerikaan zijn landgenoot Ryan Harrison (ATP-53) in 1 uur en 59 minuten met 5-7, 6-3 en 6-4.

Vorig jaar bood de 26-jarige Harrison net iets minder weerwerk. Toen won Isner in twee tiebreaks: 7-6 (8/6) en 7-6 (9/7). Het is al de vijfde keer dat Isner het met 668.460 dollar gedoteerde hardcourttoernooi op zijn naam schrijft en daarmee is hij ruim recordhouder. Bij zijn landgenoten Pete Sampras en Andy Roddick stopte de teller op drie.

Isner stond voor de achtste keer, op negen jaar tijd, in de finale. Hij won het toernooi ook in 2013, 2014, 2015 en 2017 en was in 2010, 2011 en 2016 runner-up. Ondanks zijn eindzege op het ATP-toernooi blijft de Amerikaan op de negende stek in de ATP-ranking.

Uit 26 ATP-finales puurde de Amerikaanse reus (2m08) veertien titels. Dit seizoen zit hij aan twee toernooizeges. In april bracht hij het Masters 1.000 van Miami op zijn palmares. Harrison moet het met één ATP-titel stellen. Hij was vorig jaar de beste in Memphis.