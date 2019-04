Goffin struikelt in tweede ronde van Monte Carlo en verliest een hoop punten - Nadal opent jacht op twaalfde zege Redactie

David Goffin (ATP 21) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de derde ronde van het Masters 1.000-toernooi in Monte Carlo (gravel/5.207.405 euro). De 28-jarige Luikenaar, het zestiende reekshoofd, verloor het na anderhalf uur tennis in twee sets (6-3 en 6-4) van de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48).

In de derde ronde wacht voor Lajovic een duel met de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 5), het vierde reekshoofd, die in zijn duel van de tweede ronde in twee sets (6-1 en 6-4) te sterk voor de Slovaak Martin Klizan (ATP 50).

Goffin had flink wat punten te verdedigen in Monaco, want vorig jaar bereikte de Belgische nummer één de kwartfinales in het prinsdom, waar hij verloor van Grigor Dimitrov. In 2017 haalde hij er zelfs de laatste vier.

Hij was de enige Belg op de tabel van de Rolex Monte Carlo Masters. Aan de zijde van de Fransman Lucas Pouille nam hij ook deel aan het dubbelspel in Monaco. Zij verloren gisteren hun eerste ronde tegen de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Rus Daniil Medvedev.

Nadal makkelijk door in Monte Carlo

Titelhouder Rafael Nadal (ATP 2) heeft zich in Monte Carlo probleemloos gekwalificeerd voor de achtste finales. De Spaanse gravelkoning, het tweede reekshoofd, versloeg op zijn favoriete ondergrond langenoot Roberto Bautista Agut (ATP 22) met twee keer 6-1.

In de derde ronde neemt de titelverdediger het op tegen de Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 44) of de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 28). De 32-jarige Nadal staat al liefst elf keer op de erelijst in Monte Carlo. Hij won het toernooi acht keer op rij van 2005 tot 2012 en de voorbije drie jaar.