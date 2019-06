Goffin struikelt in kwartfinales Rosmalen, ook Flipkens en Minnen grijpen naast ticket voor halve finales GVS

14 juni 2019

20u54

Goffin onderuit in Rosmalen

David Goffin (ATP 33) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van het ATP-toernooi in Rosmalen (635.750 euro). De Luikenaar, het vijfde reekshoofd, verloor in de kwartfinales op het Nederlandse gras tegen de Fransman Adrien Mannarino (ATP 44) in drie sets. Na 2 uur en 26 minuten stond de 4-6, 7-5 en 6-3 eindscore op het bord. Goffin had de vier vorige duels tegen Mannarino gewonnen, maar gaf de zege nu na de eerste set uit handen.

Voor een plek in de finale neemt de Fransman het op tegen de Kroaat Borna Coric (ATP 14). Het tweede reekshoofd versloeg in zijn kwartfinale de Chileen Cristian Garin (ATP 32) met 6-7 (4/7), 6-3 en 7-6 (8/6).

Flipkens sneuvelt in kwartfinales in Nederland

Kirsten Flipkens (WTA 69) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales op het WTA-toernooi in Rosmalen (250.000 dollar). De 33-jarige Kempense verloor in de kwartfinales op het Nederlandse gras van de Kazachse Elena Rybakina (WTA 134) in tweemaal 6-4. De partij duurde 1 uur en 21 minuten. In de halve finales wacht voor Rybakina het Nederlandse eerste reekshoofd Kiki Bertens (WTA 4). Zij klopte in de kwartfinales de Russin Natalia Vikhlyantseva (WTA 119) in tweemaal 6-3.

Ook Minnen niet naar halve finales

Greet Minnen (WTA 139) is uitgeschakeld op het WTA-toernooi in Rosmalen (250.000 dollar). De 21-jarige qualifier verloor op het Nederlandse gras in drie sets van de Russin Veronika Kudermetova (WTA 60). Minnen ging na 2 uur en 13 minuten onderuit met 4-6, 7-5 en 6-3.

In de halve finales speelt Kudermetova tegen de Amerikaanse Alison Riske (WTA 61) of de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52). Die laatste schakelde in de vorige rondes achtereenvolgens Elise Mertens (WTA 21) en Ysaline Bonaventure (WTA 120) uit.

