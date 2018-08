Goffin stoot in Washington door naar kwartfinales, Bonaventure niet Redactie

03 augustus 2018

06u50

Bron: Belga 0

David Goffin behaalt kwartfinales

David Goffin (ATP 11) heeft zich gisteren gekwalificeerd voor de kwartfinales van het ATP-tennistoernooi van Washington (hard/1.890.165 dollar). De 27-jarige Luikenaar won van de 20-jarige Amerikaan Frances Tiagoe (ATP 41) met 6-0 en 6-3 in 2 uur en 55 minuten.

In de kwartfinale neemt Goffin het op tegen de winnaar van het duel tussen de Griek Stefanos Tstisipas (ATP 32) en de Australiër James Duckworth (ATP 654). De laatste wedstrijd van Goffin voor Washington dateert van 3 juli. Toen werd hij in de eerste ronde in Wimbledon uitgeschakeld door Australiër Matthew Ebden.

Bonaventure stoot niet door naar kwartfinales

Ysaline Bonaventure (WTA 130) heeft het in de achtste finales van het WTA-toernooi van Washington (250.000 dollar) moeten afleggen tegen de Chinese Zheng Saisai (WTA 85). De Chinese won met 6-4, 6-4 in 1 uur en 39 minuten.

Bonaventure was zondag verloren in de tweede kwalificatieronde van de Amerikaanse Allie Kiick (WTA 201), maar door het forfait van eerste reekshoofd Caroline Wozniacki (WTA 2) mocht ze alsnog aantreden in de hoofdtabel. In de eerste ronde won Bonaventure woensdag van de Oekraïense kwalificatiespeelster Anhelina Kalinina (WTA 143).