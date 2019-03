Goffin stoot door naar vierde ronde in Miami YP

26 maart 2019

07u00

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 20) heeft zich gisteravond laat geplaatst voor de vierde ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi van Miami (hard/8.359.455 dollar). De Luikenaar haalde het na 1 uur en 10 minuten tennis in 2 sets (6-4, 6-4) van de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 16).

Goffin neemt met zijn zege weerwraak voor de nederlaag tegen Cecchinato vorig jaar op Roland Garros.

In de achtste finales wacht voor de Luikenaar een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Amerikaan Frances Tiafoe (ATP 34) en de Spanjaard David Ferrer (ATP 155), die zondag nog tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 3) uit het toernooi mepte.

Goffin heeft in Miami weinig punten te verdedigen en kan zo een goede zaak doen in de ATP-ranking. Vorig jaar verloor de Belgische nummer één, na zijn terugkeer van een oogblessure, in de tweede ronde van de Portugees Joao Sousa.