Goffin stoot door naar negende finale - Steve Darcis wint in Peking - Coppejans verliest finale in Kazachstan

David Goffin heeft zich voor de negende maal in zijn carrière geplaatst voor de finale van een ATP-toernooi. De Belgische tennishoop haalde het in een spannende finale in Shenzen van de Zwitser Henri Laaksonen na drie sets.

2 uur en 18 minuten, dat is de tijd die David Goffin nodig had om zijn negende ATP-finale veilig te stellen. Onze landgenoot uit Rocourt kon in zijn halve finale in het Chinese Shenzen nipt de maat nemen van Henri Laaksonen, het nummer 107 van de wereld.



Met 6-7, 7-6 en 3-6 setstanden had Goffin geen overschot tegen de Zwitser. Na twee gelijkopgaande tiebreaks stond het 1-1, maar in de derde set lukte het Goffin finaal om het laken naar zich toe te trekken.



In de finale neemt onze landgenoot het op tegen de Oekraïener Dolgopolov of de Bosniër Dzumhur.

Ook Darcis doet het goed in China

Steve Darcis (ATP 76) heeft zich geplaatst voor de tweede kwalificatieronde van het ATP-toernooi in het Chinese Peking. Onze 33-jarige landgenoot klopte thuisspeler Fajing Sun (ATP 493) in twee sets: 6-4 en 6-2. De partij duurde een uur en twintig minuten.



In de volgende ronde treft Darcis de Canadees Peter Polansky (ATP 122), die in de vorige ronde profiteerde van de opgave van de Kroaat Ivan Dodig (ATP 294). Darcis en Polansky namen het in het verleden nog nooit tegen elkaar op.

Photo News Steve Darcis twee weken geleden in de Davis Cup.

Coppejans verliest finale in Kazachstan

Kimmer Coppejans (ATP 310) is er dan weer niet in geslaagd om het Futures-toernooi in het Kazachse Shymkent op zijn naam te schrijven. Onze landgenoot verloor kansloos in de finale van het Hongaarse eerste reekshoofd Attila Balazs (ATP 171) in twee sets: 6-1 en 6-2.



Coppejans rekende in Kazachstan in de eerste ronde makkelijk af met thuisspeler Sagadat Ayap (ATP 1449), en klopte nadien de Oezbeek Saida'lo Saidkarimov (ATP 1068) in de tweede ronde. In de kwartfinale ging de Argentijn Marco Trungelliti (ATP 203) voor de bijl, waarna het Belgische zevende reekshoofd in de halve finales de Spanjaard Enrique Lopez-Perez (ATP 276) naar huis stuurde.

Bondarenko wint WTA Tashkent

Kateryna Bondarenko (WTA 133) heeft het WTA-toernooi in Tashkent op haar naam geschreven. De Oekraïense klopte in de finale de Hongaarse Timea Babos (WTA 52) in twee sets: 6-4 en 6-4. De partij duurde een uur en 27 minuten. Het is voor de 31-jarige Bondarenko haar tweede WTA-titel, na een eerdere winst in 2008 in Birmingham.



Voor de 24-jarige Babos zou het de derde WTA-eindzege in haar carrière geweest zijn, haar tweede van het seizoen (na Boedapest). Op 27 september verloor ze nog de finale in Quebec van Alison Van Uytvanck.

Baghadatis tekent voor veertiende finale

Marcos Baghdatis (ATP 113) heeft zich op het ATP-toernooi in het Chinese Chengdu geplaatst voor de finale. De 32-jarige Cyprioot klopte in de halve finales de Argentijn Guido Pella (ATP 72) in drie sets: 5-7, 6-4 en 6-2. De partij duurde twee uur en vier minuten. Baghdatis werkt in China de veertiende finale van zijn carrière af. Op zijn palmares staan vier titels, waarvan hij de laatste in Sydney in 2010 behaalde.



Eerder op de dag dwong Denis Istomin (ATP 78) zijn finaleplaats af na een zege tegen de Japanner Yuichi Sugita (ATP 43) in 6-2, 6-7 (4/7), 6-0. De 31-jarige Oezbeek speelde geen ATP-finale meer sinds zijn enige overwinning op het toernooi van Nottingham in 2015.