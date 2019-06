Goffin stoot door naar kwartfinales in Halle, Van Uytvanck strandt in tweede ronde op Mallorca Redactie

19 juni 2019

14u32

Bron: Belga 0

Goffin stoot door naar kwartfinales in Halle

David Goffin (ATP 33) staat in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Duitse Halle (gras/2.081.830 euro). Hij versloeg in de tweede ronde de Moldaviër Radu Albot (ATP 41). Goffin haalde het met 4-6, 6-4 en 6-3 na 1 uur en 53 minuten tennis.

Het was de derde ontmoeting tussen de beide spelers. Goffin had ook de twee vorige duels gewonnen, in 2017 in Gstaad (op gravel) en Sofia (op hardcourt). In de kwartfinales speelt de 28-jarige Luikenaar tegen de Amerikaan Steve Johnson (ATP 76) of het Duitse tweede reekshoofd Alexander Zverev (ATP 5).

Goffin is ook nog actief in het dubbeltoernooi. Aan de zijde van de Fransman Pierre-Hugues Herbert neemt hij het in de kwartfinales op tegen de Pool Lukasz Kubot en de Braziliaan Marcelo Melo, het eerste reekshoofd, of de Nederlanders Wesley Koolhof en Matwe Middelkoop.

Alison Van Uytvanck strandt in tweede ronde op Mallorca

Alison Van Uytvanck (WTA 57) heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales van het WTA-toernooi in het Spaanse Mallorca (gras/250.000 dollar). De Grimbergse verloor in de tweede ronde van de Chinese Yafan Wang (WTA 58). Het werd 7-6 (7/3) en 6-3 na 1 uur en 44 minuten. Om door te stoten naar de halve finales, moet Wang voorbij de Australische Ajla Tomljanovic (WTA 47) of het Letse tweede reekshoofd Anastasija Sevastova (WTA 12).

Later op de dag komt ook Elise Mertens (WTA 21) in actie in de tweede ronde. Zij neemt het op tegen de Australische Samantha Stosur (WTA 115).