Goffin stoot door naar kwartfinales in Cincinnati

15 augustus 2019

20u55

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP 19) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). In de derde ronde haalde de Belgische nummer een, zestiende reekshoofd op het Western & Southern Open, het in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino (ATP 59): 7-6 (8/6) en 6-2 na 1 uur en 37 minuten.

Bij de laatste acht neemt Goffin het eerstdaags op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77). Die haalde het in de achtste finales in twee sets (7-5 en 6-4) van de Australiër Alex de Minaur (ATP 38). Deze keer kan de Luikenaar revanche proberen te nemen op Nishioka, die twee weken geleden in Washington bij Goffin voor een start in mineur van het Amerikaanse hardcourtseizoen zorgde. De Japanner bracht toen de stand in de onderlinge confrontaties op 1-1, nadat Goffin het eerste duel in 2016 in Tokio gewonnen had.

Onze landgenoot heeft heel wat ATP-punten te verdedigen in Cincinnati: vorig jaar stond hij er nog in de halve finales.