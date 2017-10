Goffin stoot door in Tokio na zege tegen Feliciano Lopez 07u57

David Goffin (ATP 11) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het ATP-toernooi in de Japanse hoofdstad Tokio (hard/1.563.795 dollar). De 26-jarige Luikenaar, het vierde reekshoofd, versloeg de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 34) in twee sets. Het werd 7-5 en 6-1 na 1 uur en 15 minuten. Goffin had de tien jaar oudere Lopez ook al geklopt bij hun enige eerdere ontmoeting, in 2016 op gravel in Monte Carlo (7-5, 6-0).



Om de kwartfinales te halen, moet Goffin voorbij de Australische qualifier Matthew Ebden (ATP 139). Die zette de Kroaat Ivo Karlovic (ATP 49) opzij met 6-4 en 6-3. In de onderlinge duels leidt Goffin met 2-1 tegen de drie jaar oudere Ebden. Hun laatste wedstrijd dateert wel al van 2013. David Goffin, die vorige week de titel pakte in het Chinese Shenzhen, is de enige Belgische deelnemer aan het Rakuten Japan Open Tennis Championships. Vorig jaar haalde hij er de finale. Daarin verloor Goffin nipt van de Australiër Nick Kyrgios.