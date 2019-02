Goffin stoomde zich bij Ricardo Piatti klaar voor toernooi in Montpellier TLB

01 februari 2019

14u32

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 21) zal zonder coach afzakken naar het ATP-toernooi in Montpellier, dat maandag van start gaat. Dat heeft zijn manager, de Française Karine Molinari, bevestigd. De Luikenaar heeft geen coach sinds hij na zijn uitschakeling in de derde ronde van de Australian Open afscheid nam van Thierry Van Cleemput.

De voorbije dagen trainde de Belgische nummer één bij Ricardo Piatti, een bekende Italiaanse coach die een tennisacademie heeft in Bordighera, een dertigtal kilometer verwijderd van Goffins verblijfplaats Monaco.

"Het gaat goed met hem", vertelt Molinari. Ze meldt dat bepaalde pistes bekeken worden wat betreft een nieuwe coach, maar er is nog niets beslist. "Waarschijnlijk volgt er nieuws voor Indian Wells (het eerste Masters 1.000-toernooi van het jaar, dat van 7 tot 17 maart doorgaat, nvdr.)", aldus Molinari.

De 60-jarige Ricardo Piatti werkte eerder samen met onder anderen Ivan Ljubicic, Novak Djokovic (toen de Serviër 18 jaar oud was), Richard Gasquet en Milos Raonic. Momenteel heeft hij het Kroatische talent Borna Coric (ATP 13) onder zijn hoede.

Titelverdedigster Kvitova sneuvelt in kwartfinales in Sint-Petersburg

Petra Kvitova (WTA 2) is uitgeschakeld in de kwartfinales op het WTA-toernooi van Sint-Petersburg (hard/823.000 dollar). De Tsjechische titelverdedigster, het eerste reekshoofd, verloor in twee sets met 6-4 en 6-1 van het Kroatische achtste reekshoofd Donna Vekic (WTA 30).

Zaterdag stond Kvitova nog in de finale van de Australian Open. Daarin moest ze met 7-6 (7/2), 5-7 en 6-4 haar meerdere erkennen in de Japanse Naomi Osaka, sinds deze week het nummer één van de wereld.