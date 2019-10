Goffin stijgt naar plaats 14, Mertens komt weer top 20 binnen XC

07 oktober 2019

09u31

Bron: Belga 0 Tennis De Serviër Novak Djokovic blijft op de vandaag verschenen ATP-ranking aan kop. David Goffin boekt een plaats winst tot de veertiende plek.

Djokovic, die zondag de eindzege pakte in Tokio, houdt de Spanjaard Rafael Nadal en de Zwitser Roger Federer achter zich. De Rus Daniil Medvedev en de Oostenrijker Dominic Thiem, winnaar in Peking, maken de top vijf vol.

Goffin botste in de halve finales in Tokio op een sterke Djokovic, maar stijgt een plaats tot nummer veertien. Kimmer Coppejans (+2) is een heel eind onder de Luikenaar als 161ste tweede Belg, voor Steve Darcis (+3) op 177. Ruben Bemelmans (+21) gaat fors vooruit tot 204, Arthur De Greef (-10) zakt gevoelig naar 263.

Mertens komt weer top 20 binnen

De Australische Ashleigh Barty behoudt op de WTA-ranking haar eerste plek. Elise Mertens springt naar de negentiende plek.

Barty houdt aan de top van de lijst de Tsjechische Karolina Pliskova achter zich. De Japanse Naomi Osaka, die zondag in Peking de finale won van Barty, stijgt een plaats naar drie. De Oekraïense Elina Svitolina (-1) en de Canadese US Open-winnares Bianca Andreescu (+1) maken de top vijf vol, voor de Roemeense Simona Halep (-1).

Mertens sneuvelde in Peking in de tweede ronde tegen Andreescu, maar komt wel weer de top twintig binnen (+4 naar 19). Alison Van Uytvanck blijft status quo als tweede Belgische op 44. Ysaline Bonaventure (+2) stijgt licht naar 113, Kirsten Flipkens moet er negentien achteruit tot 120. Greet Minnen (-2) is 124ste, Yanina Wickmayer (+4) 156ste.

In de dubbelranking zakt Mertens van drie naar vier, waarmee ze net Aryna Sabalenka, de Wit-Russin met wie ze de US Open won, voor blijft. De Française Kristina Mladenovic onttroont de Tsjechische Barbora Strycova.