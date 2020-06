Goffin start vanavond aan nieuw toernooi: wordt het de ‘Ultimate Tennis Showdown’ of een Ultieme Tennis Farce? Filip Dewulf

13 juni 2020

07u15 1 Tennis Vanavond om 18.30 uur begint David Goffin (ATP 10) met een wedstrijd tegen Matteo Berrettini (ATP 8) aan zijn eerste exhibitietoernooi sinds de tenniswereld in lockdown ging. De Ultimate Tennis Showdown in Nice draagt niet alleen een redelijk bombastische naam, maar ook de toekomst van het proftennis in zich. Dat meent alleszins ondernemer en succescoach Patrick Mouratoglou.

Tegenstanders vinden het nu al, voor er één bal geslagen is, een faliekante afzwaaier. Volgens ‘uitvinder’ Patrick Mouratoglou, coach van Serena Williams in bijberoep, wordt het evenwel een regelrechte ace. De Franse ondernemer met Griekse roots meent dat tennis immers in de gevarenzone zit. “De gemiddelde leeftijd van de tennisfan is 61 jaar. En elk jaar wordt dat ouder”, aldus Mouratoglou. “Tennis moet zich heruitvinden om een jonger publiek aan zich te binden.”

De aandachtsboog van de jeugd kan echter maar zo lang gespannen staan en dus moet de sport sneller, feller en flitsender worden. Geen wedstrijden meer van vijf uur, maar tv-vriendelijke formats; spelers moeten gepusht worden tot attractief tennis en meer ’show’ op de baan moet voor de kentering zorgen. “Als Nick Kyrgios stadions doet vollopen is daar een reden voor. We hebben Kyrgios nodig, maar ook een David Goffin.” Meer emoties, meer diversiteit, meer authenticiteit van de spelers. Die zitten sinds een tiental jaren in een keurslijf van de regels waarbij elke uitspatting wordt afgestraft. Er worden in het UTS wel geen gekke dingen verwacht van de spelers (Goffin, Berrettini, Pouille, Paire, Gasquet, Tsitsipas, Lopez, Popyrin, Brown en Thiem) maar ze mogen zichzelf zijn en hun persoonlijkheid tonen.

Heel veel mensen gaan hier tegen zijn, maar dat is oké Patrick Mouratoglou

Mouratoglou maakte gebruik van de coronapauze om na te denken over het proces, waarbij zo’n vijf weekends durend showevenement in zijn eigen tennisacademie – zonder publiek, maar op tv uitgezonden in meer dan 80 landen – een ideaal laboratorium is om zaken uit te proberen. “Maar niets sluit uit dat het in de toekomst als een parallel circuit kan leven naast het reguliere ATP-circuit”, zei hij. “Eentje met meer emoties en verrassingen en minder pauzes.”

Daarvoor wordt er flink aan het scoreverloop en het format gesleuteld. “We moeten een sneller tennis voorstellen”, aldus Mouratoglou in La Dernière Heure. “Een format dat meer op een sprint lijkt dan een marathon.” Vandaar dat elke wedstrijd niet langer dan een uur zal duren en opgedeeld is in vier kwarten van tien minuten. Tussen twee punten krijgen de spelers amper vijftien seconden op de shotklok. Wie op het eind van het ‘quarter’ voorstaat – om de beurt serveren de spelers twee keer – en zo drie kwarten op zijn naam schrijft, wint. Bij een 2-2-stand zal er een ‘sudden death’-tiebreak gespeeld worden waarbij de speler die het eerst twee punten na mekaar maakt, zegeviert. Simpel.

Maar dat was niet voldoende voor Mouratoglou en co. Elke coach kan bijvoorbeeld ook via een buzzer op elk moment van de match een time-out van 30 seconden inroepen, waarbij er in het Engels moet gecommuniceerd worden. Een camera gaat ook alle ‘emoties’ in de spelersbox capteren en in de huiskamer brengen. En dan zijn er nog een spelregels (rechtstreeks uit de betere speldoos) die voor extra fun moeten zorgen: spelers kunnen voor elk punt ‘jokers’ inzetten. Kaarten die onder meer instaan voor een verdubbeling of verdriedubbeling van de waarde van een punt, een speler toestaan x aantal keer na mekaar te serveren, de tegenstander maar één opslag gunnen, diezelfde tegenstander tot een serve and volley dwingen of die tegenstrever verplichten het punt in drie slagen af te maken (of dat alleszins te proberen).

Nog voor ze al die nieuwe regels gelezen hadden, stonden de traditie-liefhebbende tennisfans al op hun achterste poten. Het is een vaststaand feit dat in de geschiedenis van de tennissport aanpassingen aan regels maar zeer langzaam en mondjesmaat werden doorgevoerd. De afgelopen tien jaar is er wel al ruimschoots geëxperimenteerd met voornamelijk de score. Zo werd de supertiebreak (tot tien en in de plaats van een derde set in het dubbelspel) in het leven geroepen, spelen ze in het World Team Tennis naar vijf winnende games en start in het Australische ‘Fast4’ elke game bij 30-30. In de redelijk officiële Next Gen Finals van de ATP – waarbij in Milaan de best presterende talenten van het seizoen (onder 21 jaar) verzameld worden – wordt er nu al enkele edities naar sets van vier winnende games gespeeld.

Maar een overduidelijk fiat van spelers, bevoegde instanties of fans voor een overschakeling is er daarbij nog niet gekomen. Misschien dat de Ultimate Tennis Showdown daarom mee kan helpen om alsnog voor een doorbraak te zorgen. “Heel veel mensen gaan hier tegen zijn, maar dat is oké”, maakte Mouratoglou zich alvast geen al te grote illusies.

Een farce of de forcing? De toekomst zal het uitwijzen.

Lees ook:

Tennisster zet Djokovic op zijn plaats: “Makkelijk voor iemand die al 125 miljoen verdiende om te zeggen wat wij moeten doen”

Djokovic twijfelt of tennis in de VS zal kunnen herstarten: “Extreme voorwaarden kan ik niet steunen”

Goffin begint op 13 juni aan lokaal toernooi die als paddenstoelen uit de grond schieten: “Eerste stap naar normale tenniswereld”