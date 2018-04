Goffin start uitstékend aan achtste finale in Monte Carlo Redactie

19 april 2018

11u48 0

David Goffin is goed gestart aan zijn achtste finale op de Rolex Monte Carlo Masters (gravel/4.872.105 euro). Onze landgenoot, het zesde reekshoofd in Monaco, won de eerste set van Roberto Bautista Agut die zich als twaalfde plaatste met 6-4. Aanvankelijk gaven de twee elkaar geen duimbreed toe, maar bij 2-2 op de service van de Spaanse nummer twee begon diens motor toch een beetje te sputteren. Na twee dubbele fouten kreeg onze landgenoot twee breakkansen, maar die liet hij nog onbenut. Goffin kende op zijn eigen opslag geen enkel probleem en bij 4-4 kreeg hij opnieuw drie kansen om door de opslag van zijn tegenstander te gaan. Het derde bleek het goede, waarna hij de break ook bevestigde en de eerste set na 36 minuten tennis in de wacht sleepte.