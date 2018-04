Goffin start moeizaam aan gravelseizoen, maar stuurt dan toch kranige Griek naar huis in zijn Monte Carlo Mike De Beck

17 april 2018

18u47 2 Tennis Na zijn oogblessure en de uitschuiver in Miami kan het seizoen voor David Goffin nu echt beginnen. Vandaag trapte de Luikenaar zijn gravelseizoen op gang op de Masters van Monte Carlo. De jonge Griek Stefano Tsitsipas ging alvast in de tweede ronde voor de bijl 7-6 (7-4), 7-5, maar die verkocht zijn huid wel bijzonder duur.

Het was uitkijken hoe David Goffin hersteld was van zijn uitschuiver tegen de Portugees Sousa in Miami. Slechts één game wist de nummer zeven op de ATP-ranking toen te winnen. Was de schade die hij op 17 februari opliep aan zijn linkeroog dan toch erger dan gedacht?

Vanmiddag begon hij alvast met gelijke tred aan de eerste set. Tsitsipas die al een tijd goed staat te spelen, hield de bordjes tot 2-2 gelijk. Daarna regende het heel even breaks. David Goffin was de eerste die door de opslag van de tegenstrever kon geraken, maar Tsitsipas sloeg meteen terug. Met een snoeiharde forehand dan nog. Goffin was niet meteen onder de indruk en nam afstand van de jonge Griek. Toch knokte de 19-jarige knaap zich weer in de set en de twijfel sloeg plots toe bij Goffin. Op naar een onverwachte tiebreak. Daarin toonde Goffin zich de sterkste. Na net geen uur spelen stond het dan toch 7-6 (7-4) in het voordeel van onze landgenoot.

Flitsende start in de tweede set

Zo stroef de eerste set verliep, zo vlot liep het in het begin van de tweede set. Goffin had zijn vertrouwen opnieuw gevonden en stoomde meteen door naar een 3-0-voorsprong. Die stand flikkerde al na dertien minuten op het scorebord. De veer leek wat gebroken bij Tsitsipas. En toch. Op een of andere manier knokte de Griek zich toch weer in de wedstrijd. Wat een weerbaarheid van de nog maar 19-jarige Griek. 3-3 en Goffin kon weer vol aan de bak.

Tsitsipas rook bloed en we kregen nu enkele mooie rally's te zien. De Belg smoorde de opmars in de kiem met een nieuwe ace hij was plots een game verwijderd van de zege. Na een fantastische passing kreeg Goffin het publiek nog een keer recht op de banken. Met de rug tegen de muur maakte Tsitsipas er echter weer 5-5 van. Met de meet in zicht werd het nog een stevige strijd. Liefst drie wedstrijdpunten werkte Tsitsipras weg, maar de vierde was er te veel aan voor de beloftevolle tennisser. Ook al had het wat voeten in de aarde, Goffin staat in zijn Monte Carlo (daar waar hij woont) toch in de derde ronde.