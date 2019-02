Goffin staat bij de laatste vier in Marseille - Van Uytvanck na marathonpartij in halve finale Boedapest DMM

22 februari 2019

David Goffin (ATP 24) heeft zich geplaatst voor de halve finales op het ATP-toernooi in Marseille (hard/668.485 euro). De Luikenaar, het derde reekshoofd, rekende in zijn kwartfinale na anderhalf uur tennis in twee sets (6-2 en 6-4) af met de Fransman Gilles Simon (ATP 32), het zesde reekshoofd en tweevoudig eindwinnaar in Marseille (2007 en 2015).

In de halve eindstrijd wacht voor Goffin een confrontatie met de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 12), het eerste reekshoofd. Tsitsipas versloeg in zijn kwartfinale de Oekraïner Sergiy Stakhovsky (ATP 141) in twee sets (6-4 en 6-3). De Belgische nummer één lijkt zo opnieuw naar zijn beste vorm toe te groeien. Donderdag won hij in zijn eerste duel in Marseille al van de Fransman Benoit Paire (ATP 59), zijn eerste zege sinds 17 januari, toen in de tweede ronde van de Australian Open. Op de ATP-toernooien die volgden, in Montpellier en Rotterdam, ging Goffin er telkens meteen uit.

Van Uytvanck staat na marathonmatch in halve finales

Alison Van Uytvanck (WTA 50) heeft zich gekwalificeerd voor de halve finales op het WTA-toernooi in Boedapest (hard/250.000 dollar). De Grimbergse, het eerste reekshoofd, haalde het na meer dan twee uur tennis in drie sets (3-6, 6-1 en 6-4) van de Oekraïense Kateryna Kozlova (WTA 126). In de halve eindstrijd wacht voor Van Uytvanck een confrontatie met de Russische Ekaterina Alexandrova (WTA 64), het vijfde reekshoofd. Alexandrova rekende in haar kwartfinale in twee sets (6-3 en 6-2) af met de Française Pauline Parmentier (WTA 55), het derde reekshoofd.

Het wordt de eerste ontmoeting tussen beide speelsters. Van Uytvanck verdedigt haar titel in Boedapest. Onze landgenote pakte vorig jaar de eindzege in de Hongaarse hoofdstad door in de finale de Slovaakse Dominika Cibulkova te kloppen.