Goffin sneuvelt in Russisch geweld in finale Cincinnati: “Zo voortdoen in New York” Filip Dewulf

19 augustus 2019

00u16 2 Tennis Wat een week voor David Goffin in Cincinnati. Zijn allereerste Masters Series-finale kon hij niet winnend afsluiten, daarvoor was Daniil Medvedev (ATP 5) net iets te sterk (6-7, 4-6). Maar de Luikenaar gaat nu wel als nummer vijftien van de wereld, met een nieuwe mijlpaal op zijn palmares en blakend van het vertrouwen, naar de US Open.

Op zijn 28ste rondde David Goffin opnieuw een indrukwekkende kaap in zijn carrière. Na vier eerdere halve finales haalde hij als eerste Belg ooit de eindstrijd van een Masters Series-tornooi. De Waalse topper maakte mooi gebruik van de boulevard die zich op de Western & Southern Open in Cincinnati al snel opende door het afhaken en uitvallen van Nadal en Kei Nishikori in zijn tabelhelft. Met een zege (6-3, 6-4) op Richard Gasquet afgelopen zaterdag schreef hij alvast Belgische tennisgeschiedenis. “Ach, daar focus ik me niet op”, zei Goffin. “Ik pak het stap per stap aan, probeer elke wedstrijd te winnen en dan zien we wel waar ik ga stranden.”

Het is alleszins formidabel om Goffin weer op dit niveau te zien acteren: de baltoets is van fluweel, de slice is nieuw in zijn gamma, de opslag draait soepel, zijn regelmaat versmacht, zijn benenspel verbluft en zijn variatie verrast. Deze voortzetting van zijn uitstekend elan in de lente toont aan dat onze landgenoot zijn plaats weer zoekt aan de top.

Dat doet echter ook Daniil Medvedev. Met zijn geweldige service - Medvedev overtroefde afgelopen weekend Novak Djokovic in de halve finale met heel veel snoeihard geslagen tweede opslagen - zijn onorthodox maar lastig tennis en zijn opvallende beweeglijkheid voor zijn lengte (1m98) is de 23-jarige Rus bezig aan een droomzomer. Na finales in Washington (verlies tegen Kyrgios) en Montréal (verlies tegen Nadal) volgende nu dus de kroon op het werk.

Daarvoor profiteerde Medvedev in het begin van de tiebreak van wat nonchalance en pech aan Belgische zijde om daarna stevig door te duwen. Goffin moest in het algemeen te hard werken om aan kansen te geraken - zijn service hielp hem met 54 procent gemiddelde en zeven dubbele fouten niet - en kwam te moeilijk onder de druk uit van het Russische geweld. Enkel in het allerlaatste game liet Goffin nog even zijn beste tennis zien maar Medvedev serveerde - drie aces op rij! - het gevaar weg.

Deze dertiende ATP-finale in zijn loopbaan, die qua waarde net achter die op de Masters in Londen van 2017 mag gezet worden, zorgt ervoor dat Goffin als nummer vijftien van de wereld - een leuk reekshoofdstatus - naar New York kan doorreizen. Bovendien wordt hij in de race naar de ATP Finals het nummer elf waardoor een deelname aan dat officieuze wereldkampioenschap in beeld komt.

Niet vergeten immers dat hij vorig jaar na september niet meer in actie kwam omwille van een elleboogblessure en dus geen enkel ATP-punt meer te verdedigen zal hebben. Bovenal start hij aan de US Open met een karrenvracht aan vertrouwen. Goffin zal het nu ook wel weten, de (nabije) toekomst oogt veelbelovend.

Goffin: “Zo voortdoen in New York”

David Goffin feliciteerde zijn tegenstander. “Je hebt een ongelooflijke week achter de rug en je speelt ongelooflijk. (...) Ik denk dat je klaar bent voor New York”, aldus een sportieve Goffin. “Het is altijd een plezier om hier te spelen. Er heerst een fantastische sfeer. (...) De spelomstandigheden zijn niet makkelijk hier, met die warmte en vochtigheid, maar het is opnieuw een grote week geweest. We zullen zo voortdoen in New York en daarna”, luidde het. Hij is naar eigen zeggen niet al te zeer teleurgesteld na de verloren finale. “Ik heb de hele wedstrijd gevochten, maar hij was op een aantal punten beter”, zei Goffin over zijn tegenstander. “Hij is erg sterk en mist niet. Dat geeft het gevoel van tegen een muur te spelen.”

Medvedev mag zich met 44 zeges de meest succesvolle tennisser van dit jaar noemen. “Dit was een geweldige week”, zei Medvedev met de beker voor de winnaar in Cincinnati in zijn handen.