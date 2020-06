Goffin sluit groepsfase alternatief toernooi in Nice af met zege ODBS

28 juni 2020

23u11

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin heeft zijn zesde groepsduel in de Ultimate Tennis Showdown, een alternatief toernooi in het Franse Nice, afgesloten met een overwinning. De Luikenaar zette de Fransman Elliot Benchetrit (ATP 208) opzij met 3-1: 14-16, 20-12, 14-10 en 20-8.

Goffin had het in principe moeten opnemen tegen de Duitser Dustin Brown (ATP 239), maar die zegde in laatste instantie af met een blessure aan de rechterenkel.

Voor ‘The Wall’ was het zijn derde zege. Hij was het toernooi, een initiatief van tenniscoach Patrick Mouratoglou, begonnen met nederlagen tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 50) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8). Vorige week boekte hij overwinningen tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 103) en de Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 56). Zaterdag bleek de Oostenrijker Dominic Thiem (ATP 3) te sterk.

Na de groepsfase gaan de zes best geklasseerde tennissers door. De top twee plaatst zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers drie tot zes spelen een play-off voor een stek bij de laatste vier.