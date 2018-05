Goffin schrikt even, maar staat wel bij de laatste zestien in Rome DMM

15 mei 2018

21u30 0 Tennis David Goffin heeft de tweede ronde in het ATP-toernooi van Rome overleefd. Onze landgenoot ging na een mindere eerste set toch voorbij de Italiaan Marco Cecchinato. Goffin klaarde de klus in 5-7, 6-2 en 6-2.

Een Italiaan op eigen grond bekampen blijft een riskante onderneming, zo ondervond David Goffin. Onze 27-jarige landgenoot startte aanvankelijk uitstekend aan zijn partij en liep in een mum van tijd 5-1 uit. Nadien zakte de Belgische nummer één echter als een pudding in elkaar en Cecchinato pakte na zes winnende spelletjes de eerste set met 7-5.

Hoog tijd om orde op zaken te stellen in de tweede set. Goffin brak meteen door de opslag van zijn concurrent en stoomde door naar 3-0. Cecchinato probeerde zich met een re-break in de wedstrijd te vechten, maar Goffin liet dat nooit toe. Boeken toe in de tweede set.

Ook in het derde bedrijf ging het snel. Goffin hoefde niet eens zwaar op het gaspedaal te duwen om opnieuw 5-1 uit te lopen. Cecchinato stribbelde nog even tegen maar bij 5-2 kon onze landgenoot de wedstrijd vrij makkelijk uitserveren.

Voor de Luikenaar, het negende reekshoofd, wacht in de derde ronde in Rome een confrontatie met de winnaar van het duel tussen de Griekse qualifier Stefanos Tsitsipas (ATP 43) en de Argentijn Juan Martin Del Potro (ATP 6), het vijfde reekshoofd.

Goffin is de enige Belg op de hoofdtabel in Rome. Ruben Bemelmans (ATP 112) ging eruit in de kwalificaties.