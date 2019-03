Goffin rekent in twee sets af met Andujar en staat in derde ronde Miami DMM

23 maart 2019

20u04 0 Tennis David Goffin (ATP 20) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi van Miami (hard/8.359.455 dollar). Goffin haalde het na anderhalf uur tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Spanjaard Pablo Andujar-Alba (ATP 88).

Het was voor Goffin zijn eerste wedstrijd in Miami. In de eerste ronde was de Luikenaar, het achttiende reekshoofd, vrij. In de derde ronde wacht voor Goffin een duel met de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 16), die eveneens vrij was in de eerste ronde en ook in de tweede ronde een vrijgeleide kreeg door het forfait van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 53). Het wordt de derde ontmoeting tussen Goffin en Cecchinato. De twee vorige duels vonden beiden vorig jaar plaats. Goffin won in Rome, maar Cecchinato nam de maat van onze landgenoot op Roland Garros.