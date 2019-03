Goffin rekent in twee sets af met Andujar en staat in derde ronde Miami - Serena Williams heeft blessure DMM

23 maart 2019

21u29 0 Tennis David Goffin (ATP 20) heeft zich geplaatst voor de derde ronde op het ATP Masters 1.000-toernooi van Miami (hard/8.359.455 dollar). Goffin haalde het na anderhalf uur tennis in twee sets (6-4 en 6-1) van de Spanjaard Pablo Andujar-Alba (ATP 88).

Het was voor Goffin zijn eerste wedstrijd in Miami. In de eerste ronde was de Luikenaar, het achttiende reekshoofd, vrij. In de derde ronde wacht voor Goffin een duel met de Italiaan Marco Cecchinato (ATP 16), die eveneens vrij was in de eerste ronde en ook in de tweede ronde een vrijgeleide kreeg door het forfait van de Bosniër Damir Dzumhur (ATP 53). Het wordt de derde ontmoeting tussen Goffin en Cecchinato. De twee vorige duels vonden beiden vorig jaar plaats. Goffin won in Rome, maar Cecchinato nam de maat van onze landgenoot op Roland Garros.

Serena Williams geeft forfait met knieblessure

Serena Williams (WTA 10) laat verstek gaan voor haar duel in de derde ronde van het WTA-toernooi in Miami (hard/9.035.428 dollar) tegen de Chinese Qiang Wang (WTA 18). De organisatie van het toernooi maakte bekend dat de Amerikaanse sukkelt met een blessure aan de linkerknie. Wang stoot zo zonder te spelen door naar de vierde ronde.

De 37-jarige Williams won gisteren moeizaam haar duel in de tweede ronde in Miami - in de eerste ronde was ze vrij - tegen de Zweedse Rebecca Peterson (WTA 63). Het werd na één uur en 39 minuten 6-3, 1-6 en 6-1 in het voordeel van Williams.

Het is voorlopig een moeilijk seizoen voor de voormalige nummer één van de wereld. Eind januari haalde Williams de kwartfinales op de Australian Open. Nadien bleef ze een tijd aan de kant, tot vorige week in Indian Wells. Daar gaf ze op in de derde ronde.