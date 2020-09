Goffin past dan toch voor toernooi van Hamburg Redactie

20 september 2020

15u40

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) geeft uiteindelijk toch nog verstek voor het ATP 500-toernooi van Hamburg, dat maandag van start gaat.

Na zijn vroegtijdige exit in Rome had de Belgische nummer één plannen om het toernooi in Duitsland aan zijn programma toe te voegen, om zo toch wat wedstrijdritme op gravel op te doen met het oog op Roland Garros. Uiteindelijk zal hij zich, na overleg met de coach, toch tot trainingen beperken.

De 29-jarige Luikenaar zal in Parijs aankomen met slechts één uur en twaalf wedstrijdminuten op gravel in de benen, nadat hij in Rome meteen verloor van de 31-jarige Kroaat Marin Cilic (ATP 40).