Goffin past dan toch voor toernooi van Hamburg, Van Uytvanck uitgeschakeld in Straatsburg

20 september 2020

15u40

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) geeft uiteindelijk toch nog verstek voor het ATP 500-toernooi van Hamburg, dat maandag van start gaat.

Na zijn vroegtijdige exit in Rome had de Belgische nummer één plannen om het toernooi in Duitsland aan zijn programma toe te voegen, om zo toch wat wedstrijdritme op gravel op te doen met het oog op Roland Garros. Uiteindelijk zal hij zich, na overleg met de coach, toch tot trainingen beperken.

De 29-jarige Luikenaar zal in Parijs aankomen met slechts één uur en twaalf wedstrijdminuten op gravel in de benen, nadat hij in Rome meteen verloor van de 31-jarige Kroaat Marin Cilic (ATP 40).

Van Uytvanck moet meteen inpakken in Straatsburg

Alison Van Uytvanck heeft zich niet kunnen plaatsen voor de tweede ronde op het WTA-toernooi van Straatsburg. De 26-jarige Belgische (WTA 64) werd in twee sets geklopt door de Russische Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 36): 6-3 en 7-5 na een uur en 36 minuten speeltijd. Pavlyuchenkova domineerde de eerste set, maar moest bij een 3-4 stand in de tweede set even om een medische time-out vragen. De dokter controleerde haar bloeddruk en pols, waarna de 29-jarige terug verder kon.

Greet Minnen (WTA 110) wist zich op haar beurt na een kwalificatiewedstrijd op zaterdagochtend te plaatsen voor het hoofdtoernooi. De 23-jarige Minnen klopte de Tsjechische Michaela Bayerlova (WTA 618) met twee keer 6-2 en komt uit tegen de Kazakse Elena Rybakina (WTA 18).

Van Uytvanck en Minnen zitten samen ook in het dubbelspel en zullen het moeten opnemen tegen de Zwitserse Jil Teichmann en de Amerikaanse Sloane Stephens.