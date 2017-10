Goffin pakt in Shenzhen derde toernooizege uit carrière YP

14u03

Bron: Belga 0 AFP Tennis David Goffin (ATP 12) heeft het ATP-toernooi van Shenzhen (hard court/666.960 dollar) in China op zijn naam geschreven. De 26-jarige Luikenaar klopte in de finale de Oekraïener Alexandr Dolgopolov (ATP 53) in 6-4, 6-7 (5), 6-3. De wedstrijd duurde twee uur en vier minuten.

Het is voor Goffin zijn derde ATP-titel. Zijn laatste eindzege dateerde al van 2014, toen Goffin de toernooien van Kitzbühel en Metz op zijn naam zette. Belgiës beste tennisser speelde eerder dit jaar ook finales in Sofia en Rotterdam, maar hij trok toen tweemaal aan het kortste eind.



Volgende week treedt Goffin als vierde reekshoofd aan op het ATP-toernooi van Tokio. Onze landgenoot treft er in de eerste ronde de ervaren Spanjaard Feliciano Lopez (ATP 35).