Goffin overweegt hernieuwde samenwerking met Thomas Johansson YP

22 februari 2019

08u32

Bron: Belga 0

David Goffin zit sinds de breuk met Thierry Van Cleemput zonder coach. Belgiës nummer 1 denkt eraan weer samen te werken met de Zweed Thomas Johansson, zo vertelde hij gisteravond na zijn zege in Marseille tegen de Fransman Benoît Paire. "Thomas Johansson kan een mogelijkheid zijn. We hebben al samengewerkt. Hij is een kandidaat. Na dit toernooi wil ik er werk van maken, voor het vertrek naar Indian Wells. Ik hoop dat ik iemand vind, al kan ik dat niet garanderen want er zijn veel parameters waar ik rekening mee moet houden. Het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.”

Opnieuw met Van Cleemput trainen, is geen optie, voegde Goffin eraan toe. Van Cleemput werd afgelopen zondag na een testperiode met Simona Halep bedankt door de Roemeense.