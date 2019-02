Goffin overweegt hernieuwde samenwerking met Thomas Johansson - Bencic versus Kvitova in Dubai YP

David Goffin zit sinds de breuk met Thierry Van Cleemput zonder coach. Belgiës nummer 1 denkt eraan weer samen te werken met de Zweed Thomas Johansson, zo vertelde hij gisteravond na zijn zege in Marseille tegen de Fransman Benoît Paire. "Thomas Johansson kan een mogelijkheid zijn. We hebben al samengewerkt. Hij is een kandidaat. Na dit toernooi wil ik er werk van maken, voor het vertrek naar Indian Wells. Ik hoop dat ik iemand vind, al kan ik dat niet garanderen want er zijn veel parameters waar ik rekening mee moet houden. Het is niet zo gemakkelijk als het lijkt.”

Opnieuw met Van Cleemput trainen, is geen optie, voegde Goffin eraan toe. Van Cleemput werd afgelopen zondag na een testperiode met Simona Halep bedankt door de Roemeense.

Schaakwedstrijd tegen Gilles Simon

Goffin speelt vanavond in Marseille (hard/668.485 euro) om een plaats in de halve finales tegen de Fransman Gilles Simon (ATP 32). De Luikenaar staat voor een lastige opdracht maar gelooft in zijn kansen. “Gilles is altijd een speler geweest voor wie ik bewondering heb”, legde Goffin uit na zijn zege donderdagavond tegen een andere Fransman Benoit Paire (ATP 59). “Hij is voor mij, gezien zijn gestalte, altijd een inspiratie geweest. We zijn ongeveer even groot, hebben bijna dezelfde speelstijl. We stonden al meerdere keren tegenover elkaar en er waren nederlagen en zeges.”

Het wordt de vijfde keer dat 28-jarige Goffin tegen de 34-jarige Simon speelt. In de onderlinge stand is het 2-2. Goffin won de laatste onmoeting, in februari vorig jaar in Montpellier, met 6-4 en 6-2. “Het is altijd lastig om tegen hem te spelen. Het lijkt telkens op schaakwedstrijden waarin de ene de andere het moeilijk probeert te maken terwijl we over dezelfde wapens beschikken. Het wordt dus een tactisch gevecht waarin ik constant en solide zal moeten presteren.”

Bencic schakelt Svitolina uit en vervoegt Kvitova in eindstrijd Dubai

De Zwitserse Belinda Bencic (WTA 45) heeft zich als tweede geplaatst voor de finale van het WTA-toernooi in Dubai (hard/2.828.000 dollar). Bencic haalde het na twee uur tennis in drie sets (6-2, 3-6 en 7-6 (7/3)) van de Oekraïense titelverdedigster Elina Svitolina (WTA 6), het zesde reekshoofd in de Verenigde Arabische Emiraten.

De Zwitserse treft in de eindstrijd de Tsjechische Petra Kvitova (WTA 4), het tweede reekshoofd. Kvitova rekende in haar halve finale in drie sets (3-6, 6-2 en 6-4) af met de Taiwanese Su-Wei Hsieh (WTA 31).

Voor de 21-jarige Bencic wordt het haar achtste finale op het WTA-circuit. Ze kon tot dusver enkel zegevieren in Eastbourne en Toronto (beiden 2015).

De 28-jarige Kvitova kan morgen in de eindstrijd haar 27ste WTA-titel veroveren in haar 35ste finale. Ze won eerder dit jaar al het toernooi in Sydney en speelde de finale op de Australian Open. In Dubai pakte ze al eens de eindzege in 2013. Het wordt het vierde onderlinge duel tussen beide vrouwen. Kvitova won de drie voorgaande wedstrijden.