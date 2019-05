Goffin opent zondag “met goed gevoel” Roland Garros - Paire aan het feest in Lyon, Zverev in Genève ODBS

25 mei 2019

21u40

Bron: Belga

David Goffin wil zijn hoogste niveau halen tegen Berankis

David Goffin (ATP 30) opent Roland Garros tegen de Litouwer Ricardas Berankis (ATP 72) op de gloednieuwe court Simonne-Mathieu. “Ik ben al met meer vertrouwen gestart aan Roland Garros dan dit jaar, maar ik ben van plan mijn niveau op te krikken”, vertrouwde de 28-jarige Goffin de Belgische journalisten toe. “Ik wil een hoog niveau halen en mijn beste spel tonen. Ik ben hier nu al enkele dagen en op de trainingen verliep alles goed. Ik vind dat ik er op vooruit ga, het gevoel is goed, dus ik ben klaar om aan het toernooi te beginnen.”

Het is voor Goffin de vierde keer dat hij uitkomt tegen Berankis op de hoofdtabel van een ATP-toernooi, de Belg leidt de onderlinge tussenstand met 2-1. “Ik ben dus al eens verloren van hem”, ging Goffin verder. “Gravel is niet zijn beste ondergrond, het is eerder iemand die houdt van snelle ondergronden. Als hij heel agressief is, is hij gevaarlijk, maar hij kan ook fouten maken. Het is aan mij om hem uit zijn comfortzone te halen.”

Berankis geraakte nog nooit voorbij de openingsronde in Roland Garros. Goffin haalde zijn beste resultaat in 2016, toen hij er in de kwartfinales uitging tegen de Oostenrijker Dominic Thiem.

Voor Thomas Johansson is Roland Garros de eerste grandslam als coach van David Goffin (ATP 30). De 44-jarige Zweed, die zelf in 2002 de Australian Open won, kijkt met vertrouwen uit naar het toernooi. “Ik weet dat als David goed speelt, er een grote kans is dat hij Nadal tegen zal komen in de derde ronde”, vertelde de Scandinaviër. “Maar daar spreken we nog niet over. Er zijn eerst twee wedstrijden te winnen en de eerste is tegen Ricardas Berankis (ATP 72). Hij klopte David in Doha eerder dit jaar en kan dus gevaarlijk zijn. Maar ik denk dat David zijn niveau aan het stijgen is, hij wordt elke dag beter naar het beeld van zijn overwinning tegen Wawrinka in Rome.”

Johansson heeft ook zijn eigen theorie om te verklaren waarom de resultaten de laatste tijd wat tegenvallen voor Goffin. “David heeft enkele blessures gehad, wat hem niet vaak overkomt. Bovendien is er voor het eerst sinds lang een opkomende generatie van jonge spelers die de toppers het vuur aan de schenen kunnen leggen”, legde hij uit. “Op training haalt hij steeds het niveau van een top 10-speler, maar hij slaagt er niet in dit elke keer over te brengen in een wedstrijd. Dit kan enorm frustrerend zijn en daarom heb ik hem ook gevraagd te focussen op de kleinere dingen zonder zichzelf op te branden. Ik geloof dat als hij enkele moeilijkere wedstrijden naar zijn hand kan zetten, hij automatisch weer het vertrouwen en zijn ritme terugvindt.”

Alexander Zverev pakt elfde titel

De Duitser Alexander Zverev (ATP 5) heeft zich tot laureaat van het ATP-toernooi in het Zwitserse Genève (gravel/524.340 euro) gekroond. In de finale versloeg het eerste reekshoofd zaterdag de Chileen Nicolas Jarry (ATP 75) met 6-3, 3-6 en 7-6 (10/8). De wedstrijd, die door de regen een tijd werd onderbroken, duurde 2 uur en 37 minuten. Voor de 22-jarige Zverev is het de elfde ATP-toernooizege, de eerste dit jaar. Hij was ook al zes keer verliezend finalist. Op Roland Garros, dat zondag begint, haalde de Duitser vorig jaar de kwartfinales. De 23-jarige Jarry speelde zijn tweede finale. In maart vorig jaar werd hij runner-up in het Braziliaanse São Paulo.

Benoit Paire triomfeert in eigen land

De Fransman Benoit Paire (ATP 51) heeft het ATP-toernooi in Lyon (gravel/524.340 euro) gewonnen. Hij versloeg zaterdag in de finale voor eigen volk de Canadese youngster Felix Auger-Aliassime (ATP 28) met 6-4 en 6-3. Voor de 27-jarige Paire is het de derde ATP-toernooizege uit zijn carrière. Vorige maand won hij de titel in het Marokkaanse Marrakesh. In juli 2015 was hij de beste in het Zweedse Bastad. Ook daar was de ondergrond telkens gravel. De pas 18-jarige Felix Auger-Aliassime moet voorlopig nog even wachten op een eerste ATP-titel. In februari speelde de tiener zijn eerste finale, maar toen botste hij op het gravel in Rio op de Serviër Laslo Dere.

Yulia Putintseva maakt status als eerste reekshoofd waar

De Kazachse Yulia Putintseva (WTA 39) heeft het WTA-toernooi in Nürnberg (250.000 dollar) gewonnen. Het eerste reekshoofd versloeg in de finale op het Duitse gravel de Sloveense Tamara Zidansek (WTA 68). Na 2 uur en 18 minuten stond de 4-6, 6-4 en 6-2 eindstand op het scorebord. Voor de 24-jarige Putintseva is het haar eerste WTA-titel. Eerder verloor ze finales in Sint-Petersburg (2017) en Guangzhou (2018). De 21-jarige Zidansek speelde haar tweede WTA-finale. In juni vorig jaar won ze het 125K-Seriestoernooi in het Kroatische Bol. De Sloveense is begin volgende week de tegenstander van Elise Mertens (WTA 20) in de eerste ronde van Roland Garros.

Dayana Yastremska verovert derde WTA-titel

De Oekraïense Dayana Yastremska (WTA 42) heeft het WTA-toernooi in het Franse Straatsburg (gravel/250.000 dollar) op haar naam geschreven. Het zesde reekshoofd versloeg in de finale de Française Caroline Garcia (WTA 24) met 6-4, 5-7 en 7-6 (7/3). De wedstrijd duurde bijna drie uur. Voor de 19-jarige Yastremska is het de derde WTA-titel. In februari was ze de beste in het Thailand Open in Hua Hin. In oktober vorig jaar opende ze haar erelijst met winst in Hongkong. De 25-jarige Garcia mikte op een zevende titel, de eerste dit jaar. Ze won het toernooi van Straatsburg al eens in 2016.