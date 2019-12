Goffin opent vrijdag ATP Cup: “Leuk opnieuw voor je land te spelen” - Nishikori geeft forfait voor Australian Open XC

30 december 2019

00u01

Bron: Belga 0

Goffin opent vrijdag ATP Cup tegen Albot: “Leuk opnieuw voor je land te spelen”

David Goffin maakt zich op voor de ATP Cup, die vrijdag het nieuwe tennisseizoen opent. De Luikenaar, sinds enkele dagen in Australië, voert het Belgische team aan in dit nieuw lucratief landentoernooi (15 miljoen dollar). “Het is leuk om opnieuw voor je land te spelen”, verklaarde de Belgische nummer 1 op een persconferentie in Sydney, waar België in groep C aantreedt.

“Ik ben heel benieuwd naar het nieuwe evenement”, zei Goffin in oktober. “Op papier ziet het er fantastisch uit. Een fantastische plek, indrukwekkende stadions, het ziet er echt goed uit. Ik kijk er dan ook naar uit. Hopelijk wordt het echt een leuk toernooi.”

“Ik vind dit leuk, want je speelt opnieuw voor je land”, voegde hij daar vandaag aan toe. “Ik houd ervan om België te vertegenwoordigen en voor vrienden, het team en België te spelen. We beginnen het jaar met een groot toernooi met een nieuw format. Er wachten ons veel fantastische wedstrijden om het seizoen mee aan te vatten. Ik vind het super.”

Op de ATP Cup zijn er ook tot 750 punten voor de ATP-ranking te verdienen. Dat is niet het geval in de Davis Cup. “In de eerste plaats speel je natuurlijk voor je land. En als je op het eind ook nog wat punten extra achter je naam hebt, dan is dat ook goed voor je ranking. Je probeert dus elk punt en elke game te winnen, om zo ook wedstrijden te winnen voor je land.”

Vrijdag opent België de ATP Cup tegen Moldavië. Goffin staat tegenover Radu Albot (ATP 46), die in de drie onderlinge confrontaties telkens aan het kortste eind trok. Verder neemt België het ook op tegen Groot-Brittannië (zondag) en Bulgarije (dinsdag 7 januari). In elk duel worden twee enkelwedstrijden en één dubbelpartij, gespeeld naar twee winnende sets, afgewerkt. De zes groepswinnaars bereiken de kwartfinales, net als de twee beste tweedes. Het toernooi eindigt op 12 januari, kort voor de Australian Open.

Naast Goffin verdedigen Steve Darcis (ATP 157), Kimmer Coppejans (ATP 160), Sander Gille (ATP 47 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 39 in dubbel) de Belgische kleuren.

Nishikori geeft forfait voor Australian Open en ATP Cup

Kei Nishikori moet opnieuw zijn rentree in competitie uitstellen. De Japanse tennisser, momenteel 13de op de ATP-ranking, heeft nog altijd last van een blessure aan zijn rechterelleboog. Hij moet een kruis maken over de ATP Cup (3-12 januari) en de Australian Open (20 januari-2 februari).

"Vandaag heb ik met mijn team beslist dat ik nog niet honderd procent klaar ben om op het hoogste niveau aan te treden", verklaart de 29-jarige Japanner op de website van de Australian Open. "Deze beslissing was niet eenvoudig, want Australië is één van mijn favoriete plaatsen om te tennissen."

Nishikori, in 2019 kwartfinalist in Melbourne, staat aan de kant sinds hij op 30 augustus in de derde ronde werd uitgeschakeld op de US Open. Een hardnekkige elleboogblessure hield hem vervolgens weg van het court. In oktober ging hij onder het mes.

Ook voor de ATP Cup, een nieuw toernooi voor teams dat het seizoen opent, is het forfait van Nishikori slecht nieuws nadat eerder ook Andy Murray (geblesseerd) en Roger Federer (persoonlijke redenen) verstek lieten gaan. België, ondergebracht in groep C in Sydney, neemt het op tegen Groot-Brittannië, Bulgarije en Moldavië.