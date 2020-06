Goffin opent Ultimate Tennis Showdown zaterdag tegen Australiër Popyrin YP

07 juni 2020

14u38

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 10) opent komende zaterdag de Ultimate Tennis Showdown, een tennistoernooi achter gesloten deuren op de tennisacademie van Patrick Mouratoglou in Nice, met een partij tegen de Australiër Alexei Popyrin (ATP 103). Naast Goffin nemen met de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 6) en de Italiaan Matteo Berrettini (ATP 8) nog twee spelers uit de top-10 van de wereldranglijst deel aan het toernooi.

Ook de Italiaan Fabio Fognini (ATP 11), de Canadees Félix Auger-Aliassime (ATP 20), de Fransen Benoît Paire (ATP 22) en Lucas Pouille (ATP 58) en de Duitser Dustin Brown (ATP 239) staan op de deelnemerslijst.

Het toernooi is bedoeld om de door het coronavirus ontstane leegte op de tenniskalender op te vullen. In vijf weekends zullen in totaal 50 partijen worden afgewerkt. De spelers zullen ook prijzengeld verdienen. De partijen zijn op internet te volgen en alles zal ook te horen zijn, inclusief de conversaties tussen de spelers en hun coaches.

Mouratoglou wil in zijn 'showdown' ook wat vernieuwingen in het spel doorvoeren, in de hoop ook een wat jonger publiek te trekken. "Ik maak me al jaren zorgen over de toekomst van het tennis. De gemiddelde leeftijd van een tennisfan is 61 jaar en dat is behoorlijk oud, vind ik", aldus de initiatiefnemer, sinds 2012 de coach van Serena Williams. "Het is nadrukkelijk geen demonstratietoernooi, maar een echte competitie", vervolgde Mouratoglou. "De spelers tennissen om de punten en het prijzengeld en aan het eind is er een kampioen. Ik wil ook authenticiteit, geen show. De spelers moeten zichzelf kunnen zijn op de baan en al hun emoties kunnen tonen.”