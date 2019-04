Goffin opent tegen qualifier in Monte Carlo Redactie

13 april 2019

09u00

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP 21) staat in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (5.207.405 euro) tegenover een kwalificatiespeler. Bij winst treft hij in de zestiende finales de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 65) of de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48).

Goffin, 28, is het zestiende reekshoofd op het gravel in Monte Carlo. Hij heeft er flink wat punten te verdedigen want vorig jaar bereikte de Luikenaar de kwartfinales in het prinsdom, waar hij verloor van Grigor Dimitrov. In 2017 haalde hij er zelfs de laatste vier.

De Spanjaard Rafael Nadal won de laatste drie edities en staat al liefst elf keer op de erelijst. Vorig jaar versloeg de gravelkoning in de finale de Japanner Kei Nishikori.