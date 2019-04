Goffin opent tegen qualifier in Monte Carlo - Swiatek (17) boekt eerste finaleplaats in Lugano Redactie

13 april 2019

14u17

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP 21) staat in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (5.207.405 euro) tegenover een kwalificatiespeler. Bij winst treft hij in de zestiende finales de Tunesiër Malek Jaziri (ATP 65) of de Serviër Dusan Lajovic (ATP 48).

Goffin, 28, is het zestiende reekshoofd op het gravel in Monte Carlo. Hij heeft er flink wat punten te verdedigen want vorig jaar bereikte de Luikenaar de kwartfinales in het prinsdom, waar hij verloor van Grigor Dimitrov. In 2017 haalde hij er zelfs de laatste vier.

De Spanjaard Rafael Nadal won de laatste drie edities en staat al liefst elf keer op de erelijst. Vorig jaar versloeg de gravelkoning in de finale de Japanner Kei Nishikori.

Goffin is de enige Belg op de tabel van de Rolex Monte Carlo Masters. Aan de zijde van de Fransman Lucas Pouille neemt hij ook deel aan het dubbelspel. Zij spelen in de eerste ronde tegen de Braziliaan Marcelo Demoliner en de Rus Daniil Medvedev.

Swiatek (17) boekt eerste finaleplaats in Lugano

De Poolse Iga Swiatek (WTA 115) heeft zich gekwalificeerd voor de finale van het WTA-toernooi in Lugano (250.000 dollar). Ze was met 6-0 en 6-1 in 55 minuten een maat te groot voor de Tsjechische Kristyna Pliskova (WTA 101).

Morgen speelt Swiatek om de titel op het Zwitserse gravel tegen de Sloveense Polona Hercog (WTA 89). Die haalde het eerder op de dag met 7-5 en 6-4 van de Française Fiona Ferro (WTA 108).

Voor de 17-jarige Swiatek is het haar eerste finale in een WTA-toernooi. Vorig jaar won ze het juniorentoernooi van Wimbledon. De 28-jarige Hercog gaat voor een derde titel, na zeges in het Zweedse Bastad in 2011 en 2012. Vorig jaar won Elise Mertens het toernooi in Lugano. De Limburgse besliste haar titel niet te verdedigen.