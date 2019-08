Goffin ook in Canada meteen uitgeschakeld: landgenoot verliest van Argentijn Pella DMM

06 augustus 2019

23u04

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP-18) is uitgeschakeld in de eerste ronde van het Masters 1.000-toernooi in Toronto (5.701.945 dollar). De 28-jarige Luikenaar verloor in 1 uur en 39 minuten met 6-4 en 7-6 (7/4) van de Argentijn Guido Pella (ATP-24).

Het is de 18de nederlaag van het seizoen voor Goffin. Daar staan 22 zeges tegenover. Nadat hij op Wimbledon nog de kwartfinales bereikte, ging hij er vorige week ook in Washington meteen uit. Ook vorig jaar verloor Goffin in de eerste ronde van de Rogers Cup, die afwisselend in Montreal en Toronto gespeeld wordt. Verder als de derde ronde (1/8) finales schopte hij het nog nooit.