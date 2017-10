Goffin ontmoet Mannarino of Ferrer in tweede ronde ATP Parijs 21u38

Bron: Belga 0 AFP Tennis David Goffin (ATP 10) ontmoet de Fransman Adrian Mannarino (ATP 28) of de Spanjaard David Ferrer (ATP 29) in de tweede ronde van het komende Masters 1.000-toernooi van Parijs-Bercy. Dat blijkt uit de loting die vanavond plaatsvond.

Het zevende reekshoofd is vrij in de eerste ronde. In ronde drie is een duel met het Franse elfde reekshoofd Jo-Wilfried Tsonga (ATP 15) mogelijk. Goffin treedt later op de avond nog tegen de Amerikaan Jack Sock (ATP 23) aan in de kwartfinales van het ATP-toernooi in het Zwitserse Bazel. Tsonga, die vorige week in Antwerpen de toernooizege op zak stak, staat in het Oostenrijkse Wenen in de halve finales.



Goffin gaat in Parijs, waar hij vorig jaar in de achtste finales strandde, op zoek naar één van de resterende twee tickets voor de ATP Finals in Londen. Dat toernooi met de acht beste spelers van het jaar wordt van 12 tot 19 november in de Londense O2 Arena gespeeld.