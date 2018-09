Goffin onderuit in dubbelmatch Rod Laver Cup Redactie

23 september 2018

08u41

Bron: Belga 0 Tennis Op de Laver Cup in Chicago heeft David Goffin gisteren zijn dubbelwedstrijd voor Team Europe verloren. Aan de zijde van de Bulgaar Grigor Dimitrov ging hij met 6-3 en 6-4 onderuit tegen de Amerikaan Jack Sock en de Australiër Nick Kyrgios.

Nog in de avondsessie beet de Serviër Novak Djokovic in het zand tegen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson: 7-6 (7/5), 5-7 en 10/6. Team World verkleinde zijn achterstand zo tot 7-5.

Eerder op de dag hadden Roger Federer en Alexander Zverev hun partij voor de Europese ploeg gewonnen tegen respectievelijk Kyrgios en John Isner.

Vandaag staan de laatste vier wedstrijden op het programma. Goffin, die vrijdag zijn enkelduel tegen de Argentijn Diego Schwartzman won, komt in principe niet meer in actie.

Een zege levert vandaag per wedstrijd drie punten op. Vrijdag was dat één punt, gisteren twee. Vorig jaar won Europa de eerste editie van de Laver Cup in Praag met 15-9. Wie als eerste 13 punten scoort, is eindwinnaar.

A clean sweep of the night session for #TeamWorld2018. Sock/Kyrgios combine to beat Dimitrov/Goffin 6-3 6-4, building on @KAndersonATP's big win over #Djokovic. The reds are right back in this ballgame. pic.twitter.com/5N5PrriBcq Laver Cup(@ LaverCup) link

Kirsten Flipkens niet opgewassen tegen olympisch kampioene Puig in China

Kirsten Flipkens (WTA 57) is zondag uitgeschakeld in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Chinese Wuhan (hard/2.746.000 euro).

'Flipper' ging in drie sets onderuit tegen de Puerto Ricaanse Monica Puig (WTA 46). De olympisch kampioene van Rio 2016, die twee kwalificatierondes overleefde, haalde het met 7-5, 5-7 en 6-3. De partij duurde liefst 2 uur en 49 minuten.

In de tweede ronde (1/16e finales) neemt de 24-jarige Puig het op tegen Elise Mertens (WTA 15) of de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 31). Die spelen later op de dag tegen elkaar.

De partij van Alison Van Uytvanck (WTA 51) tegen de Spaanse Garbine Muguruza (WTA 14) wordt morgen afgewerkt.

Karolina Pliskova steekt elfde toernooizege op zak

De Tsjechische Karolina Pliskova (WTA 8) heeft het WTA-toernooi in Tokio (hard/799.000 dollar) op haar naam geschreven.

In de finale versloeg het vierde reekshoofd de Japanse thuisspeelster Naomi Osaka (WTA 7) met twee keer 6-4. De match duurde 1 uur en 4 minuten.

Voor de 26-jarige Pliskova was het de elfde WTA-titel uit haar carrière, de tweede in 2018. In april won ze het graveltoernooi van Stuttgart.

Naomi Osaka, 20, mikte op een derde toernooizege. Eerder dit jaar pakte ze al prestigieuze titels op Indian Wells en de US Open. In Tokio is ze voor de tweede keer verliezende finaliste. In 2016 was Deense Caroline Wozniacki te sterk voor Osaka.

