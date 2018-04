Goffin ondergaat wet van de sterkste tegen gravelkoning Nadal in Barcelona XC

28 april 2018

17u38 2 Tennis David Goffin (ATP 10) heeft niet voor een stunt kunnen zorgen in de halve finales van het ATP-toernooi in Barcelona. De Luikenaar moest na twee sets het hoofd buigen voor gravelkoning Rafael Nadal (ATP 1). Het verdict: 6-4 en 6-0.

Rafael Nadal won vooraf zijn laatste 42 sets op gravel. Ongelooflijke statistiek. Conclusie: een bijzonder moeilijke opdracht voor David Goffin om de partij winnend af te sluiten. Maar de Luikenaar was niet zinnens de Spanjaard de zege cadeau te doen. Integendeel. Goffin ging bij het eerste spelletje meteen door de opslag van Nadal. Straf.

Beide spelers haalden een hoog niveau - knappe rally’s alom. Het publiek zag het graag gebeuren. Niet veel later snoepte de Spaanse gravelkoning de service van de Luikenaar af. De orde opnieuw hersteld. Goffin vocht als een leeuw, maar zag hoe de motor bij Nadal na een kwartier écht aansloeg. In zesde versnelling.

En plots had de Belg weer een antwoord klaar. Met risico in zijn spel ging Goffin goed mee tot 4-4. Nadien even een mindere periode van de Luikenaar, Nadal kende geen genade. Dankzij een tweede break sleepte 'Rafa' de eerste set in de wacht: 6-4.

In het tweede bedrijf ging Nadal gewoon door op zijn elan. ‘La Goff’ moest meteen zijn service inleveren. Weg spanning. Zeker aangezien de nummer één van de wereld telkens overtuigend z’n opslagspelletjes won. Onze landgenoot leek niet in staat een nieuwe break te forceren. De wet van de sterkste, heet zoiets.

Goffin haalde niet meer zijn niveau van in de eerste set. En dat betaalde hij cash. De Spanjaard gunde 'La Goff' zelfs geen spelletje meer. De veer gebroken bij de Luikenaar. De derde wedstrijdbal bleek de goede: 6-0 in set twee. Game, set, match.

Nadal neemt het in de finale op tegen de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 63). Die laatste klopte in de halve finale het Spaanse vijfde reekshoofd Pablo Carreno Busta (ATP 11). Het werd 7-5 en 6-3 na 1 uur en 36 minuten. Nadal kan zijn elfde titel pakken in Barcelona, voor de 19-jarige Tsitsipas wordt het zijn eerste ATP-finale.