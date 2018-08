Goffin onder stoom in Cincinnati: opslagkanon Anderson krijgt pak voor de broek MH

Defeats Kevin Anderson 6-2 6-4. #CincyTennis pic.twitter.com/xbFg8JO3an Tennis TV(@ TennisTV) link Tennis De trein lijkt nu hélemaal vertrokken. Nadat David Goffin eerder Benoît Paire en Ste fanos Tsitsipas naar huis mepte op het Masters 1.000-toernooi van Cincinnati , rekende de Luikenaar vandaag ook af met Zuid-Afrikaans opslagkanon Kevin Anderson (ATP 6). Het werd 6-2 en 6-4. Een plek in de kwartfinales is een feit.

Goffin had gisteren al tegen de runner-up van het US Open 2017 en Wimbledon 2018 moeten aantreden, maar toen werd de partij wegens regen uitgesteld. Om een plaats in de halve finales van het hardcourttoernooi in Ohio moet hij straks al opnieuw aan de bak. Dat tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP-3) of de Australiër Nick Kyrgios (ATP-18).