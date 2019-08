Goffin neemt weerwraak tegen Pella en mag naar achtste finales in Cincinnati LPB

David Goffin (ATP 19) heeft zich geplaatst voor de achtste finales van het Masters 1.000-toernooi in Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). In de tweede ronde haalde de Belgische nummer één het in twee sets van de Argentijn Guido Pella (ATP 22). Het werd 6-1, 7-5 na 1u27'. Goffin, dertiende reekshoofd op het Western & Southern Open, nam zo revanche voor zijn nederlaag tegen de 29-jarige Argentijn in de eerste ronde in Montréal (6-4, 7-6 (7/4)). Eerder ging Goffin er ook in Washington al in de eerste ronde uit. Zo was hij zijn Amerikaanse hardcourtseizoen, dat eind deze maand met de US Open zijn apotheose kent, toch met een valse noot gestart.

In de achtste finales neemt Goffin het op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Adrian Mannarino (ATP 59) en de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 46). Goffin heeft heel wat ATP-punten te verdedigen in Cincinnati: vorig jaar stond hij er nog in de halve finale.