Goffin naar tweede ronde in Shanghai na simpele winst tegen Gasquet: “Heel tevreden over mijn wedstrijd” - Van Uytvanck klopt Bonaventure AB/LPB

08 oktober 2019

18u42 2 Tennis David Goffin (ATP 14) was een tevreden man na zijn 6-2, 6-3 zege in de eerste ronde van het Masters 1.000 toernooi in Shanghai (hard/7.473.620 dollar) tegen de Fransman Richard Gasquet (ATP 52).

.@David__Goffin rekent af met een gefrustreerde Richard Gasquet! 🙌🇧🇪 pic.twitter.com/dM80H4YZHj Play Sports(@ playsports) link

“Het was een heel goede match in zijn geheel”, verklaarde Goffin. “Zelfs al stond ik in de tweede set eerst 1-3 achter, toch heb ik heel goed gespeeld. Ik vreesde vooraf wat voor de regen en het was heel koud en vochtig bij aanvang. Het was niet evident, maar ik heb me kunnen doorzetten en heb in de tweede set meteen kunnen terugbreaken om de achterstand op te halen. Over het algemeen ben ik zeer tevreden”.

Goffin heeft nog maar net het ATP 500 toernooi van Tokio achter de rug, waar hij in de halve finales geklopt werd door Novak Djokovic (ATP 1). “Het was niet vanzelfsprekend om dinsdag al te spelen na Tokio, maar ik voel me mentaal goed. Ik speel goed en mijn niveau is in orde. In Tokio was het niveau enorm hoog van het begin tot het einde. Ik heb alles gegeven tegen Novak, maar hij was gewoon enorm sterk.”

Nu volgt Kukushkin

Morgen treft Goffin de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 57) in de tweede ronde. “Tegen Kukushkin wordt het een linke wedstrijd. De ondergrond is heel snel en hij heeft een heel goede timing bij het raken van de bal. Hij houdt ervan als het spel snel gaat en de bots van de bal laag is, dat komt hem goed uit. Ik ga proberen mijn huidige niveau aan te houden.”

Success in Shanghai kan belangrijk zijn voor Goffin, met het oog op de ATP Finals, waar de acht beste spelers van het jaar tegen elkaar uitkomen. Bij winst tegen Kukushkin wacht de Luikenaar een confrontatie met Roger Federer (ATP 3).

“Op dit moment, op het einde van het seizoen, zie ik alles echt als een bonus. Ik bekijk het wedstrijd per wedstrijd, maar ik heb natuurlijk veel goesting om zo ver mogelijk te geraken. Ik ga gewoon het maximum geven en dan zien we wel waar ik uitkom.”

Van Uytvanck klopt Bonaventure in Linz

Alison Van Uytvanck (WTA 44) heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het WTA-toernooi in het Oostenrijkse Linz (hard/250.000 dollar). In een Belgisch onderonsje haalde Van Uytvanck het met 6-3, 6-2 van Ysaline Bonaventure (WTA 113), die was opgevist als lucky loser. Van Uytvanck en Bonaventure stonden voor de derde keer tegenover elkaar. Telkens trok Van Uytvanck aan het langste eind. In de volgende ronde treft ze ofwel het Nederlandse eerste reekshoofd Kiki Bertens (WTA 8) ofwel de Japanse kwalificatiespeelster Misaki Doi (WTA 74).