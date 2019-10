Goffin naar tweede ronde ATP Shanghai na simpele winst tegen Gasquet AB

08 oktober 2019

12u42 0 Tennis David Goffin (ATP 13) heeft het in de eerste ronde van de ATP Shanghai Masters moeiteloos gehaald van de Fransman Richard Gasquet (ATP 52). De Luikenaar won in twee sets: 6-2 en 6-3. In de volgende ronde volgt de Kazach Mikhail Kukushkin (ATP 57).

De eerste set was voorbij in ‘no time’. David Goffin pakte meteen een break en liep snel uit op Gasquet, die geen antwoord vond op het goeie tennis van de Belg: 6-2. In het tweede bedrijf leek de Fransman dan toch weerwerk te bieden. Hij ging door de service van Goffin en kwam op 1-3. Maar de Luikenaar panikeerde niet en ging erop en erover. Nadat hij vijf games op rij won, pakte Goffin ook de zege. De partij duurde amper 57 minuten. In de tweede ronde treft hij de eveneens lager geplaatste Mikhail Kukushkin (ATP 57).