Goffin naar kwartfinales in Rosmalen na winst tegen Fransman Herbert - Bonaventure niet door



13 juni 2019

13u03

Goffin klopt zijn goeie vriend Herbert

David Goffin (ATP 33) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales op het ATP-toernooi in het Nederlandse Rosmalen (gras/635.750 euro). De Belgische nummer een, vijfde reekshoofd in Nederland, haalde het in de tweede ronde in twee sets van de Fransman Pierre-Hugues Herbert (ATP 45): 6-3 en 7-5 na 1 uur en 31 minuten. Voor een plaats in de halve finales neemt de Luikenaar het eerstdaags op tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Adrien Mannarino (ATP 44) en de Spanjaard Fernando Verdasco (ATP 34). Bij de mannen staat slechts één Belg op de tabel van het Libéma Open. Goffin speelt voor het eerst sinds 2015 in Rosmalen. In de finale verloor hij er toen in twee sets van de Fransman Nicolas Mahut.

Tweede ronde is eindstation voor Bonaventure

Ysaline Bonaventure (WTA 120) van haar kant zit niet in de kwartfinales van Rosmalen. In de tweede ronde ging de Luikse er in twee sets uit tegen de Russin Ekaterina Alexandrova (WTA 52): 6-3 en 6-4 na 1 uur en 12 minuten. Eerder op dit toernooi won Bonaventure in de eerste ronde in drie sets (6-2, 2-6 en 6-0) van de Franse ‘lucky loser’ Fiona Ferro (WTA 95). Bonaventure is al de tweede landgenote die in ‘s-Hertogenbosch sneuvelt tegen Alexandrova. Eerder kegelde de Russin met Elise Mertens (WTA 21) het derde reekshoofd in de openingsronde al uit het toernooi. Met kwalificatiespeelster Greet Minnen (WTA 139) en Kirsten Flipkens (WTA 69) staan er wel twee landgenotes in de kwartfinales. Alison Van Uytvanck (WTA 55) werkt vandaag haar tweede ronde nog af tegen de Kazachse qualifier Elena Rybakina (WTA 134). De winnares speelt tegen Flipkens bij de laatste acht op het Libéma Open.