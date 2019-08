Goffin naar kwartfinales in Cincinnati: “Er ligt een mooie kans” - Exit Federer ODBS

15 augustus 2019

23u24

Bron: Belga 1 Tennis David Goffin (ATP 19) heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van het Masters 1.000-toernooi in het Amerikaanse Cincinnati (hard/6.056.280 dollar). In de derde ronde haalde de Belgische nummer een, zestiende reekshoofd op het Western & Southern Open, het in twee sets van de Fransman Adrian Mannarino (ATP 59): 7-6 (8/6) en 6-2 na 1 uur en 37 minuten.

Bij de laatste acht neemt Goffin het eerstdaags op tegen de Japanner Yoshihito Nishioka (ATP 77). Die haalde het in de achtste finales in twee sets (7-5 en 6-4) van de Australiër Alex de Minaur (ATP 38). Deze keer kan de Luikenaar revanche proberen te nemen op Nishioka, die twee weken geleden in Washington bij Goffin voor een start in mineur van het Amerikaanse hardcourtseizoen zorgde. De Japanner bracht toen de stand in de onderlinge confrontaties op 1-1, nadat Goffin het eerste duel in 2016 in Tokio gewonnen had. Onze landgenoot heeft heel wat ATP-punten te verdedigen in Cincinnati: vorig jaar stond hij er nog in de halve finales.

Goffin was na afloop logischerwijs een gelukkig man, na uitschakelingen in de eerste rondes van Washington en Montréal. “Met dit resultaat ben ik heel tevreden”, aldus Goffin. “Mijn start van het toernooi was lastig en ik bracht niet mijn beste tennis, maar ik heb de indruk dat ik hoe langer hoe beter word. Dit was met voorsprong mijn beste wedstrijd. Ik voel me scherper. Na het grasseizoen had ik nog even tijd nodig. Het is niet makkelijk om je aan te passen, zeker niet met deze luchtvochtigheid, maar het gaat al veel beter.”

De kaarten liggen gunstig voor Goffin na de afzegging van Rafael Nadal (ATP 2) en de uitschakeling van Kei Nishikori (ATP 5) en Alexander Zverev (ATP 6). Wie weet zit er voor de Luikenaar zelfs een allereerste finale in op een ATP 1000-toernooi, maar eerst nog voorbij Nishioka geraken in de kwartfinales. “Er ligt een mooie kans, dat is duidelijk”, weet Goffin. “En ik ga die proberen te grijpen. In Washington verloor ik nog tegen Nishioka, en ik verwacht me opnieuw aan een lastige wedstrijd. We hebben allebei niets te verliezen, maar ik ga proberen om revanche te nemen.”

Federer strandt in achtste finales

Roger Federer van zijn kant heeft zich niet kunnen plaatsen voor de kwartfinales in Cincinnati. In de achtste finales ging de Zwitserse nummer drie van de wereld er in twee sets (6-3 en 6-4) uit tegen de Rus Andrey Rublev, nummer zeventig op de mannenranking. Voor Federer was het in Cincinnati zijn eerste toernooi sinds Wimbledon, waarin hij een legendarische finale verloor van de Servische nummer een Novak Djokovic. In het verleden was Federer al zeven keer de beste in Cincinnati.