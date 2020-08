Goffin naar achtste finales dubbelspel in Cincinnati Redactie

22 augustus 2020

David Goffin heeft zich in New York samen met Daniel Evans voor de achtste finales van het dubbelspel geplaatst op het Masters 1.000 van Cincinnati (4.222.190 dollar). Het Belgisch-Britse paar versloeg de Australiër John Peers en de Nieuw-Zeelander Michael Venus met 6-4 en 7-6 (7/3). In de achtste finales worden de Kroaat Nicola Mektic en de Nederlander Wesley Koolhof of de Russen Karen Khachanov en Andrey Rublev de tegenstanders.