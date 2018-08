Goffin na zege tegen man in vorm Tsitsipas: "Deze match had ik nodig voor vertrouwen" LPB

15 augustus 2018

12u34

Bron: Belga 0 Tennis David Goffin (ATP 11) plaatste zich gisteren voor de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Cincinnati. Goffin versloeg de 20-jarige Griek en man in vorm Stefanos Tsitsipas (ATP 15) met 7-5, 6-3. "Deze match had ik nodig voor mijn vertrouwen", reageert de Luikenaar.

Tsitsipas haalde vorige week nog de finale in Toronto na zeges tegen onder meer Dominic Thiem, Novak Djokovic, Alexander Zverev en Kevin Anderson. "Ik had enkele dagen om mij voor te bereiden", aldus Goffin. "Voor hem lag dat wat moeilijker aangezien hij net het toernooi van zijn leven had gespeeld en twee dagen later alweer tegenover mij stond. Ik heb hard getraind en dit was de match die ik nodig had voor mijn vertrouwen."

Goffin kende nog geen al te beste zomer met onder andere verlies in de eerste ronde van Wimbledon tegen de Australiër Matthew Ebden, en vorige week in Toronto tegen Milos Raonic.

"Ik kende de voorbije maanden hoogtes en laagtes. Na Wimbledon laste ik een rustperiode in. Ik had dat echt nodig om mij opnieuw te lanceren, weer spelvreugde te vinden en op zoek te gaan naar mijn beste tennis. Ik weet dat als ik met plezier op de baan sta, ik creatiever ben en agressiever kan spelen. Het was een goeie match en ik hoop dat ik gelanceerd ben in het toernooi."

In de tweede ronde wacht voor Goffin de Fransman Benoît Paire (ATP 57).